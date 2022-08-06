瘧疾︱58患者留醫　1危殆入ICU　張竹君：沒聽聞禁幾內亞航班抵港

香港出現大型瘧疾感染群組，衞生防護中心及醫院管理局今日（6日）在疫情記者會公布，正有58名瘧疾患者於公立醫院留醫，當中1人危殆於深切治療部留醫，另有兩人病情嚴重。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，無詳細研究患者國藉，但見患者姓名大部份為中國人，當中部份未有檢測結果已離港，會通知相關地方，暫無聽聞當局打算禁止幾內亞航班抵港。



同時，衞生防護中心依照幾內亞公司名單到檢疫酒店篩查約90人，當中約20人對瘧疾蟲檢測呈陽性，已送醫治療，至於昨日一班有患者航班的相關人士同行，衞生署派員進行抽查，120人當中有13位初步檢測陽性。



瘧疾常見於氣候溫暖的地區，如非洲、東南亞及南美洲，此症由瘧蚊傳播。（Getty Images）

患者年齡介乎25至56歲 1危殆2嚴重

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，截至中午12點，共有58名瘧疾病人留院，包括56男2女，年齡介乎25至56歲。病人當中有一位危殆，正於深切治療部留醫，另外有兩名病人情況嚴重，其餘55人情況穩定。

當局沒掌握患者國籍 張竹君：見佢哋啲名大部份係中國人

被問到患者國籍，張竹君表示並無詳細研究，但提到「見佢哋啲名大部份中國人」，又表示大部份陽性檢測者正在醫院留醫，但有部份未有結果已離開，如已離港會通知相關地方，而她又提到暫時未有聽聞打算禁幾內亞航班抵港。

部份幾內亞抵港人士未有結果已離境 當局會通知相關地方

張竹君又表示，知道好大比例個案由幾內亞到港，當中有個案的同行或同公司人士已來港或即將來港，衞生署近一兩日就幾內亞同公司的人員名單，到檢疫酒店篩查約90人，找到20幾位帶瘧疾蟲的檢測陽性，正送往醫院治理。另外昨日都有一班機有約120名同行人士，昨日聯同醫管局、港口衛生科進行篩查，120位當中有13位初步檢測陽性。

世衞分析幾內亞瘧疾個案分佈。

劉家獻呼籲由瘧疾嚴重地方返來旅客如不適盡早求醫

劉家獻補充指，部份測試無確診瘧疾，亦會致電每日問情況，問有無病徵，盡早知情況送院治療。提到昨日有一人過身，今日有一人危殆，見到患者有數日不適都無立刻求醫，懷疑可能覺得好小事，只是發燒。呼籲由瘧疾嚴重地方返來旅客，如有不適盡早求醫，告訴醫生去過的地方，醫生會按病徵診斷。

一名旅客下午灣仔麗悅酒店送瑪嘉烈傳染病中心

另外，今日下午3時多，一名麗悅酒店住客經救護車送到瑪嘉烈醫院傳染病中心，同場救護員身穿保護衣，懷疑為瘧疾感染個案。

▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼

