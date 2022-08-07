疫情．最新｜瘧疾、新冠夾擊個案同升 消費券第二階段今起可領取
撰文：孔繁栩 王潔恩 陳淑霞 黃煦緻 曾鳳婷 葉泳心 蕭博禧 麥鍵瀧 黃偉倫 歐陽德浩
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消費券第二階段首期2,000元今日凌晨（7日）起派發，在市民準備外出加碼消費之時，香港受到新冠肺炎及瘧疾夾擊。新冠方面，本港昨（6日）新增4602宗確診，包括280宗輸入，多4宗死亡個案。公立醫院留醫患者中有28人危殆，並再多兩間學校有班別要停課。
同時，瘧疾群組擴大，至昨午有58名瘧疾病人留院，包括56男2女，一人危殆，正接受深切治療，兩人嚴重。當局指，醫療團隊密切監察情況，而從名字上看大部份為中國人，主要來自幾內亞，部分來自同一間公司。
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