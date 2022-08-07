疫情．最新｜瘧疾、新冠夾擊個案同升　消費券第二階段今起可領取

撰文：孔繁栩 王潔恩 陳淑霞 黃煦緻 曾鳳婷 葉泳心 蕭博禧 麥鍵瀧 黃偉倫 歐陽德浩
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消費券第二階段首期2,000元今日凌晨（7日）起派發，在市民準備外出加碼消費之時，香港受到新冠肺炎及瘧疾夾擊。新冠方面，本港昨（6日）新增4602宗確診，包括280宗輸入，多4宗死亡個案。公立醫院留醫患者中有28人危殆，並再多兩間學校有班別要停課。

同時，瘧疾群組擴大，至昨午有58名瘧疾病人留院，包括56男2女，一人危殆，正接受深切治療，兩人嚴重。當局指，醫療團隊密切監察情況，而從名字上看大部份為中國人，主要來自幾內亞，部分來自同一間公司。

昨日疫情總覽：

疫情．8.6｜55處納入強檢　柴灣已婚警察宿舍、紅磡海濱南岸上榜

▼8月6日　官涌疫苗接種中心嬰幼兒打科興▼

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▼8月4日　土瓜灣美雅幼兒園10名幼童打科興疫苗▼

+8

▼8月6日　啟德社區隔離設施「隨時候命」▼

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消費券｜周日開派一文掃盲　八達通分3次派　花光4000元方發尾數消費券｜商戶開齊6大平台吸客　茶餐廳：有晚市堂食肯定好過上次確診大廈︱增1955幢　涉寶翠園、帝景園等豪宅　沙田增217幢最多強制檢測｜涉55幢　沙田、觀塘重災　柴灣已婚警察宿舍第2座上榜瘧疾︱58患者留醫　1危殆入ICU　張竹君：沒聽聞禁幾內亞航班抵港瘧疾｜患者可24小時內死亡　一文分清病徵、傳播途徑與登革熱分別政府突押後公布紅黃碼　方保僑憂系統超負荷　掃瞄針卡易延誤觀塘啟業邨、香港仔石排灣邨等8屋邨污水陽性　政府派22.5萬快測狄志遠倡安老新概念　盼改善長者生活質素：銀髮族都要有品味

▼第二期$5000消費券Q&A▼

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嬰幼兒開打科興疫苗　家長：比起疫苗副作用更擔心併發症消息：增至少30非洲抵港人士染瘧疾　過百非洲旅客麗悅酒店監察鄧炳強：啟德海景方艙候命　獨立廁所、升降機　冀病人苦中一點甜疫情、瘧疾夾擊　醫管局：逾一成服務受影響　人才流失致手術減少Häagen-Dazs多6款雪糕或受致癌物污染　進口商：已封存無流出市場科學館9月設4場「與龍同眠」　尾場為大朋友專屬　8.12晚截止報名

▼8月1日起強制檢測公告▼

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▼港大醫學院新院長劉澤星8月5日介紹新學術大樓▼

+11

▼7月14日　百人到消費券秘書處查詢喪失資格▼

封區｜油塘油翠苑溢美閣完成檢測　揭30宗陽性和1宗不確定個案疫苗｜劉宇隆：約1000幼童預約打針　倡家長安排冬天前完成接種兩周6000名抵港人士搭檢疫酒店的士　林世雄：鼓勵安裝電子錢包
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