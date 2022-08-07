疫情．最新｜瘧疾、新冠夾擊個案同升　消費券第二階段今起可領取

消費券第二階段首期2,000元今日凌晨（7日）起派發，在市民準備外出加碼消費之時，香港受到新冠肺炎及瘧疾夾擊。新冠方面，本港昨（6日）新增4602宗確診，包括280宗輸入，多4宗死亡個案。公立醫院留醫患者中有28人危殆，並再多兩間學校有班別要停課。



同時，瘧疾群組擴大，至昨午有58名瘧疾病人留院，包括56男2女，一人危殆，正接受深切治療，兩人嚴重。當局指，醫療團隊密切監察情況，而從名字上看大部份為中國人，主要來自幾內亞，部分來自同一間公司。



昨日疫情總覽：



▼8月6日 官涌疫苗接種中心嬰幼兒打科興▼



+ 9

▼8月4日 土瓜灣美雅幼兒園10名幼童打科興疫苗▼



+ 8

▼8月6日 啟德社區隔離設施「隨時候命」▼



+ 5

▼第二期$5000消費券Q&A▼



+ 2

▼8月1日起強制檢測公告▼



+ 45

▼港大醫學院新院長劉澤星8月5日介紹新學術大樓▼



+ 11

▼7月14日 百人到消費券秘書處查詢喪失資格▼

