確診大廈︱增1955幢　涉寶翠園、帝景園等豪宅　沙田增217幢最多

衞生防護中心今日（6日）更新確診大廈名單資訊庫，多1955幢大廈新上榜，當中沙田區佔最多有217幢，另外觀塘區及屯門區亦分別新增197幢及180幢。上榜大廈當中，亦包括不少豪宅，例如中西區Imperial Kennedy、羅便臣道1A號、羅便臣道80號2座及星鑽等。



過去14日有10769幢大廈曾出現確診者

根據確診大廈名單，過去14日共有10769幢大廈曾出現確診者，當中1955幢是今日新上榜。當中包括不少豪宅，例如中西區Imperial Kennedy、寶翠園3座、帝景園1座、羅便臣道1A號、羅便臣道80號2座、康苑及星鑽等。

沙田名城及富寶花園多座上榜

18區當中，以沙田區新增217幢佔全港最多，當中包括名城2期3座與3期5座、富寶花園1、3、5、6、8與9座、嵐岸6與7座、迎海．星灣御16座、銀湖．天峰5與8座及香港中文大學知行樓等。

觀塘凱滙第1及第5座上榜

九龍方面，以觀塘新增197幢佔最多，上榜大廈包括凱滙1與5座、德福花園F、K1、K、P、R與T座、曦臺2座、淘大花園E、H、J、L與S座、麗港城2、7與25座等。

而屯門亦新增180幢大廈，包括上源1B與2B座、卓爾居1、5與6座、南浪海灣5與6座、恆大．珺瓏灣3與5A座及瓏門6與8座等。

另外，今日新增19幢紀律部隊宿舍上榜，當中7幢來自觀塘區，包括順利紀律部隊宿舍5、6及8座等；酒店方面，有7間酒店上幢，包括頤庭酒店、諾富特東薈城酒店、海灣軒海景酒店、九龍悅來酒店、悅品度假酒店.屯門、香港屯門貝爾特酒店及香港君悅酒店。