疫情｜增4,602宗確診　兩校個別班停課　BA.4或5佔比增至9.8%

本港新冠疫情持續，今日（6日）新增4,602宗確診個案，當中4,322宗為本地個案，280宗為輸入個案，為連續第17日數字破4,000宗，再有兩間學校出現爆發，個別班級需要停課。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，目前屬Omicron亞種的BA.4或BA.5初步已佔本地確診個案的9.8%，已超越BA.2.12.1的7.3%，情況與外國相近。



過去24小時新增4宗死亡個案，為年齡介乎72歲至93歲的男士，其中一名已打齊四針的72歲翁，昨日（5日）黃昏在家中暈倒，家屬見狀叫救護車，救護員到場時老翁已無心跳，送往東區醫院急症室搶救，快測結果呈陽性，其後證實不治，個案將轉往公眾殮房剖驗。



張竹君表示，新增4,322宗本地個案中，有1,468宗為核酸陽性個案，2,854宗為快速陽性再經核酸核實個案。輸入個案則有280宗，當中120宗在機場臨時樣本收集中心採樣發現、126宗在檢疫酒店發現及35宗屬離開酒店之後的個案，大部份CT值較高，可能是復陽個案。輸入個案涉及49個國家，其中9個國家超過10宗，包括英國46宗、美國32宗、印度19宗、新加坡17宗、菲律賓16宗、泰國15宗、加拿大及日本各12宗。

增兩學校個別學生停課 元朗佛教榮茵學校校巴爆發

張竹君表示，今日雖然是假期，但仍有兩間學校出現兩宗以上個案，個別班級需要停課，包括位於荃灣區的中華基督教會基慧小學，該校2E班有4名學生確診，同班25名學生需檢疫；元朗區佛教榮茵學校有12人乘坐25號校巴，當中有2名學生染疫，未找到源頭，但其餘同坐校巴的學生需要停課。

BA.4或BA.5佔9.8% 超越BA.2.12.1

她稱，當局繼續觀察病毒株變化，並留意到帶BA.4或BA.5變異病毒株的佔本地確診總數的比例，初步已增至9.8%，已超越BA.2.12.1的7.3%，情況與外國相同。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻則表示，現時有1,467人確診病人留醫，包括新增的188名病人，昨日新增2名病人危殆，6人嚴重，累計28名病人危殆，16名嚴重，其中7名危殆病人正在深切治療。

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他稱過去24小時醫管局呈報多4宗死亡個案，涉及4名男病人，年齡介乎72至93歲。其中一名72歲男子於昨日黃昏突然暈倒在家，家屬召救護車，救護員到場時已無心跳並往東區醫院急救，當時其快測呈陽性，病人其後搶救無效離世，個案將送往公眾殮房剖驗，暫未知病人入院前情況。

其餘3名死者均有長期病

至於其他3名死者，分別為82歲、86歲及93歲老翁，劉家獻稱三人各自有一些長期病患，包括高血壓、糖尿病、高血脂、中風、慢性肺阻塞及腎衰竭等。他提醒市民，如見到長者有精神及胃口較差的情況，應盡快幫其做快測，有需要時應求醫，若快測陽性，則可去指定診所或透過HA GO預約網上診症。

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