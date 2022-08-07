MIRROR演唱會︱阿Mo父親完成檢疫到ICU探望　與警員病房商量

撰文：黃煦緻
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MIRROR紅館演唱會發生嚴重意外，被墮下巨型屏幕擊中的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍在伊利沙伯醫院深切治療部ICU留醫。其父母事後由加拿大趕返港，在酒店檢疫七日期間獲准恩恤到ICU探望兒子，父親李盛林牧師（7日）完成檢疫後，今早和友人即趕往伊院探望阿Mo，期間未有露面並接受傳媒訪問，期間與一位警員在病房商量。

有軍裝警在ICU病房內與李父交談。（蘇煒然攝）

資深親子及家庭教育工作者羅乃萱在Facebook今日轉發阿Mo父母發出的第二封代禱信，內容透露阿Mo已經清醒，能簡單與外界溝通，「啟言現在是清醒過來，能簡單與外界溝通。往後更需要大家的禱告，鼓勵和同行，祈盼他身心靈在神的恩典下，可以有機會盡快復元，與各人會面，盡可能重踏舞台。」

早前阿Mo父母驚聞兒子受傷後緊急從加拿大返港，消息指，他們今早均已完成酒店檢疫，於清晨時分已轉往其他酒店。

記者今早在伊院六樓深切治療部門外等待阿Mo父母，期間有數名警員進出，惟久未見阿Mo父母露面。後來得悉阿Mo父親李盛林及友人已從醫院特別通道前往深切治療部探望阿Mo，攝影記者亦捕捉到身穿靛藍條紋T恤的李盛林與警員對話的畫面。

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