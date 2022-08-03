MIRROR演唱會︱工會指禁懸吊裝置損生計　倡停受查公司製作演唱會

MIRROR紅館演唱會上周四（28日）發生大型屏幕突然墜下的意外，各界關注演唱會安全問題。康文署宣布，在轄下表演場地暫停使用「威也」機械等高空裝置，亞博館昨日（2日）亦宣布停用高空載人、旋轉裝置等。



香港舞台藝術從業員工會內務副主席陳頴業今日（3日）在電台節目表示，參與MIRROR演唱會舞台設計的相關公司，未來亦將參與其他大型演唱會。他認為涉事公司仍在受查階段，涉事公司應暫時停參與演唱會製作：「（涉事公司）係咪仲有專注力做得好製作？」



陳亦指，康文署暫停轄下表演場地使用高空機械裝置，對劇場製作及員工生計受影響，促請政府提供支援。



▼MIRROR演場會第四場發生嚴重事故▼



陳頴業表示，目前不僅紅館有舞台設計裝置限制，康文署轄下表演場地亦受限制，此舉將劇場表演的故事表達：「全部cut哂唔畀人用，好影響人哋嘅製作。」他更指，禁令衍生從業員無工開問題：「你要顧及返業界有人好無辜地，畀你個政策影響咗個生計，哪怕只係短期一兩個月，人哋可能靠呢份糧交租。」

8月1日，由康文署統籌，負責調查紅磡香港體育館嚴重事故原因、提出建議和跟進的工作小組在紅館進行實地調查。(政府新聞處圖片)

陳續指，涉事公司藝能工程、ITP等仍然受查，未來亦將參與其他大型演唱會。他質疑涉事公司有監管過失潛在問題，在受查期間「係咪有專注力做得好製作？」他又認為即使演出不再涉安裝高空裝置，亦應短期內暫停涉事公司，參與其他演唱會製作工作。他指出，涉事公司犯錯受懲罰為合理舉措，「無理由A司機揸車出意外，其他司機都唔可以揸車」，認為現時安排連帶其他同業生計受影響，邏輯有問題。

▼現場高清圖還原MIRROR演唱會「消失的吊環」▼

