消費券｜酒樓人流旺　茶客怨首批派發金額「縮水」打擊消費意慾

第二階段5,000元電子消費券今（7日）開始發放首批2000元，位於旺角的倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，早上人流較早兩個星期好，指消費券「多少有點幫助」，相信對消費的幫助會直到中秋節。不過他亦稱，中秋節就在一個月後，客人消費會「因住因住」。

有茶客表示，收到消費卷後會「爽手咗」，亦有人稱會如常消費。此外，對比第一階段消費券先派4000元，這次各平臺皆「縮水」先派2000元，較多受訪茶客稱一次性發放較大金額會更願消費。



蘇萬誠表示，茶市使用消費卷的顧客大多用八達通，佔生意額五分一。對於第二階段消費卷新增PayMe及BoC Pay兩平台，蘇萬誠指顧客大多長者，他們會選擇「較簡單」的八達通，酒樓也只接受八達通付費。

電費及煤氣費佔成本約7% 望政府補貼

被問到政府應如何幫助飲食業，蘇萬誠表示電費及煤氣費加幅近10%，增加無形負擔，佔成本約7%，希望政府補貼。蘇萬誠形容消費券幫助酒樓「舒援人頭」，令人覺得市面「旺咗、高興咗，畀人信心大咗」，但坦言對疫情前佔酒樓收入達六成的大型宴會「幫助不大」，因這類顧客很少用消費券，大多用信用卡或本票。

旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，早上人流較早兩個星期好，指消費券「多少有點幫助」。（盧翊銘攝）

茶客：一次性派較大金額更願消費

一家五口來飲早茶的許太表示，她這次沒轉平台，已用支付寶領消費券。她在領取消費券後會「食好啲」，稱「都係飲下茶，會請長輩飲茶」。許太又說，會將消費卷用在購買孩子的上學用品。被問到發放金額會否令消費有分別，她指現在會「就住洗」，稱如性發放較多會更願消費。

另一食客王小姐也沒轉平臺，她已用八達通領消費卷。她稱消費券不會令消費「爽手咗」，又承認一次性發放較多金額會讓她更願消費。她補充，上次先派4000元，她購買了手表及金飾，而這次主要會用在日用品。

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另一茶客：消費上沒分別

與父母來飲茶的李小姐稱未領取消費卷，打算在便利店以八達通領消費卷。她表示，領消費券後在消費上「冇分別」，主要用在平日交通飲食。被問到會否「請父母飲茶」，她笑言「次次都請，唔會因爲有消費券先請」。對於這次先發放的金額與上次不同，李小姐表示使用上沒有分別，「唔會話特登買樣特別野」。