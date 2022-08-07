消費券︱636萬人受惠總額300億　陳茂波：即日注入130億元消費力

2022年第二期消費券今日（7日）發放，財政司司長陳茂波在網誌指出，今日有636萬人獲發第一期消費券，總額逾300億元，意味今日有近130億元的消費力注入本地零售及餐飲等市場，而指秘書處已收到逾15萬宗DQ覆檢申請，當中約10.4萬宗成功覆檢，其餘處理中個案最快本月16日收到消費券。



陳茂波透露，今早落區用消費券「歎杯靚茶、買點小禮物」，亦購買了棉花糖和爆谷給小朋友。



陳茂波用消費券購買了棉花糖和爆谷，與街坊和小朋友分享。（陳茂波網誌）

陳茂波表示，環球經濟正面對逆風，加息及經濟衰退的陰霾揮之不去，在外圍環境惡化及第五波疫情的衝擊下，本港經濟未能延續去年反彈動力，今年首兩季按年再度收縮，上半年GDP合計實質負增長2.7%。

陳茂波：疫情受控及消費券帶來正面作用

他指，4月份發放的第一階段消費券，剛好處於疫情稍緩之際，支持該月零售銷售總值升11.7%，是2月以來零售銷售唯一錄得升幅的月份，足見疫情受控及消費券對支撐及刺激消費市道所帶來的正面作用。

首期消費券分別有2000元或3000元

政府今天開始向約636萬名合資格市民分期發放第二階段的消費券，總額逾300億元，當中大約621萬名合資格的市民收到首期2000元的消費券，另外約15萬名符合資格準則的新登記香港永久性居民或新來港人士，會分期獲發合共1萬元消費券，第一期券額為3,000元，陳茂波指：「這意味今天合共有近130億元的消費力注入本地零售及餐飲等市場。」

部份覆檢個案料最快本月16日收取

陳茂波又指，在被通知為不符合資格準則的登記人當中，秘書處共收到逾15萬宗覆檢申請，主要來自一些曾以「永久性地離開香港」為由作出法定聲明以提早提取強制性公積金或職業退休計劃下利益的市民，當中約10.4萬宗申請已覆檢成功，其餘覆檢個案若覆檢成功，最快可於本月16日收取第一期消費券。

他續稱，截至今年6月底，主要儲值支付平台合共增加了約710萬個消費者帳戶及約13 萬個商戶用家，雖然上半年即使零售銷售貨值下跌2.6%，但透過網上銷售的貨值卻上升24%。

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