消費券｜商戶開齊6大平台吸客　茶餐廳：有晚市堂食肯定好過上次

消費券2022第二階段的5000元周日（7日）發階段發放，第二期消費券除原有的八達通、Alipay HK、WeChat Pay HK、Tap & Go 拍住賞，更新增PayMe及BoC Pay兩個支付平台。派發前夕，旺角不少商戶已磨刀霍霍迎戰，有海味店及茶餐廳開齊6個支付平台，接受所有電子支付方式以吸引更多客人，料生意有兩至三成增長。



茶餐廳料生意增兩至三成 惟效應或只維持一至兩星期

旺角一間茶餐廳負責人葉先生表示，預期消費券帶動下，生意會增加兩至三成，更比消費券2022第一階段好：「上次發放消費券時仍然晚市禁堂食，今次沒有， 所以期望今次生意額會比上次增高。」

他表示，其店鋪接受全部電子支付平台，以吸引更多客人。不過，他指，出外食飯並非必須，市民未必會把消費券使用在飲食上，所以對生意的幫助只限頭一至兩個星期。

另一會接受所有電子支付平台的海味店負責人吳小姐指亦預期生意會增加，但並沒有就消費券推出特別的優惠：「會接受兩個新增的電子支付平台，吸引更多人消費。」

有客人明言「等埋」消費券 寶石店未有裝Payme

售賣寶石的陳小姐指預期生意會增加四成：「有客人表示出消費券後才會買，所以會期望生意額有所增長，但暫時並未有就消費券推出優惠。」惟陳小姐指，小店難以申請兩個新增平台的收款程式，「裝Payme 需要公司戶口都是相關銀行才可以申請，但手續繁複，加上比較少客人使用新平台上的消費券，所以不會申請。」

攝影器材店負責人鄭生指，電子產品比較昂貴，大家都傾向使用消費券購買，所以預期生意額會提高兩至三成。鄭生表示，暫時只接受四個舊有的電子支付方式，

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