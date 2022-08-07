消費券︱八達通領券凌晨拍機嘟錢　市民無意大額消費：搭車都用完

【消費券2022/消費券第二階段首期2,000元/消費券八達通】消費券2022第二階段今日凌晨（7日）起分階段發放，第二期消費券除原有的八達通、Alipay HK、WeChat Pay HK、Tap & Go 拍住賞，新增PayMe及BoC Pay兩個支付平台。



使用八達通領取消費券市民今零時零分起便可到港鐵站內的八達通補貼領取站拍卡領取消費券。在港鐵旺角站，今夜未有再出現凌晨前市民排隊等拍卡情況，大部份市民都表示是放工順路領取消費券。



使用八達通領取消費券市民於8月7日零時零分起便可拍卡領取消費券。（馬煒傑攝）

剛下班的鄭先生在零時零分前，已提早數分鐘在旺角站內的補貼領取站機前等候領取消費券：「放工經過，見仲有幾分鐘，咪等下囉。」他表示八達通金額只有2000元，難購買大金額物品，應該在日常生活及交通開支上已把2000元用完，他認為八達通應加大每次發放消費券的金額，更方便用八達通領取消費券市民。

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乘搭港鐵回家的李女士在入閘前到補貼領取站領取消費券。她認為以八達通領取消費券「既方便又不方便」，指方便是很易用，搭車食飯等拍一拍便可付款，但不方便的是金額太低，而她本想購買電器等較貴價物品，但都因金額上限無得買。被問到為何不轉用其他平台，李指：「唔識搞啊，好煩。」

洪先生表示一直都是用八達通領取消費券，同樣是路經地鐵站順路領取，對於2000元的金額如何使用，他表示未有打算，「可能買下嘢囉，唔知呀。」

八達通10月1日派發下期2000元

消費券2022第二階段，八達通將分開3次派發︰8月7日派發首期2,000元、10月1日派發第二期2,000元、最早12月16日派發尾期1,000元。

八達通用戶要留意於11月30日前，合資格消費滿4,000元，才可最早於12月16日領取尾期1,000元，否則須延後至明年1月16日。最遲領取日為明年4月16日，即用戶須於3月31日前，合資格消費滿4,000元。

▼第二期$5000消費券Q&A▼



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▼第二輪消費券於8月7日推出▼

