馬會13員工出席私人聚會後確診　連累6間投注站關閉

本港疫情持續，今日（7日）新增4,274宗個案。賽馬會晚上公布，43名場外投注站的員工於8月1日舉行私人聚會，其後陸續有人確診新冠病毒，截至今日有13人中招，涉及6間投注站，大部份位於新界，馬會已即時關閉，並於8月5日開始徹底清潔，重開日另行通知。



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需關閉徹底清潔的6間投注站：

1. 沙田沙角街投注站（沙田沙角街7-11號翠華花園地下1-4號舖）

2. 大圍大圍道投注站（大圍道20-22號恩安樓地下）

3. 黃大仙環鳳街投注站（黃大仙鳳凰新邨環鳳街8-10號華頌樓地下）

4. 九龍灣麗晶花園投注站（九龍灣麗晶花園商場1樓132號舖）

5. 上水石湖墟投注站（上水石湖墟新豐路134-140A號A地下）

6. 大埔廣福道投注站（大埔廣福道158-172號大埔商業大廈地下）



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43名投注站員工出席 上班前快測揪出8患者

賽馬會公布，共43名場外投注站員工，曾於8月1日舉行私人聚會。按馬會規定，所有場外投注處員工上班報到前，必須進行快速抗原測試並呈陰性結果，因此在8月4日及5日發現8名曾出席上述私人聚會的員工確診；馬會其後要求餘下35名曾出席聚會的員工接受核酸檢測，因而發現再有5名員工受感染。

需關閉及清潔 包括幸運投注站上水石湖墟投注站

賽馬會續指，13名確診員工所在的6間場外投注處，所有員工已接受檢測，結果均呈陰性；確診員工當時則已被即時停止上班。此外，6間受影響的場外投注站，亦已即時關閉直至另行通知，並於8月5日開始徹底清潔。

馬會關閉有員工確診的6間投注站，包括「十大幸運投注站」之一的上水石湖墟投注站。（資料圖片／羅君豪攝）

涉及的投注站包括「十大幸運投注站」、排第10位的上水石湖墟投注站，另外5間投注站主要位於新界區，市區只有九龍灣麗晶投注站。

▼十大幸運投注站▼（截至去年10月）

