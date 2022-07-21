泰國滑浪遇意外致殘　浸大生逆境振作望服務社會獲馬會獎學金嘉許

浸會大學傳理系二年級生卓嘉豪，從小喜歡踢足球和踩單車，卻因意外令脊椎神經線受損，從此變成永久殘障，需要以輪椅代步。電影中的一句對白︰「你不能選擇不坐在輪椅上，但可以選擇怎麼坐在輪椅上。」為卓嘉豪面對逆境的他帶來啟發，康復出院後不斷積極挑戰自我，不僅嘗試挑戰帆船運動，更擔當青年大使，致力推廣傷健共融文化工作。

香港賽馬會為表揚學生學習上的卓越成就和熱心參與社會事務，特設獎學金培育學生成為關愛領袖，卓嘉豪亦為今屆得獎者。卓今（21日）與另外兩名得獎者麥筠諾及蔡青琳，出席賽馬會學人分享會，分享自身故事。



學生卓嘉豪、麥筠諾及蔡青琳獲頒及2022香港賽馬會獎學金。（冼茗慧攝）

文憑試後遇意外致殘 走出低谷推廣共融文化

卓嘉豪在中學文憑試後去泰國旅行滑浪，卻因意外令脊椎神經受損，從此變成永久殘障，要以輪椅代步。在養傷期間，除身邊人的關懷外，更受電影《淪落人》一句關鍵台詞啟發，重新振作：「你不能選擇不坐在輪椅上，但可以選擇怎麼坐在輪椅上」。

康復出院後，卓嘉豪未有因意外而氣餒，為自己尋找新興趣，嘗試同樣具備速度感和刺激感的帆船運動。他在受傷後，亦發現香港在共融文化方面仍然有不少發展空間，致力推廣共融文化工作，包括參加賽馬會「疾風草」職涯發展計劃，及擔任香港青年殘疾人士協會的青年大使，傳遞和推廣傷健共融文化。

卓嘉豪現時就讀浸大傳理系，他希望未來成為一名財經新聞記者，因世界大事皆會影響經濟，藉此可了解世界發展。

浸大傳理學學系二年級生卓嘉豪表示未來希望成為財經新聞記者。（冼茗慧攝）

港大法律系女生設計遊戲助自閉幼童學習

香港大學法學系二年級學生麥筠諾，則希望幫助更多弱勢社群，一直參與多種義工服務。她曾經為2至5歲的自閉症小朋友，設計和製作富趣味又可以學習的遊戲，以訓練他們的大小肌肉和紀律。她認為，越早接觸有特殊學習需要的學生，他們的進步空間就會越大，亦可以發掘到他們更大的潛能。

港大法學系二年級生麥筠諾表示未來或會希望成為當值律師，為市民提供法律免費諮詢。（冼茗慧攝）

用科技推動跨代共融 期望加快肺炎診症過程

香港中文大學二年級生蔡青琳，現正修讀人工智能相關學科，雖本身患亞氏保加症、專注力失調及過度活躍症，但她直言，這些病患亦有帶給她好處，讓她可以比平常人更固執且專一地集中研究人工智能技術。

她又指，希望可以利用人工智能技術回饋社會，因此她曾經推出跨代交流的太極手機程式。於疫情爆發初期，她亦曾於2020年3月推出免費快測診症工具，分析病人肺部有多少面積受肺炎感染，冀幫助醫護人員加快診症過程。

在中大修讀人工智能：系統與科技工程的二年級學生蔡青琳表示未來會繼續升學，希望成為教授或是科研人員。（冼茗慧攝）

馬會獎學金累計有逾880名學生受惠

由1998年起，香港賽馬會獎學金向逾880名學生頒發獎學金，每名得獎者獲發的獎金金額因人而異，由在職家庭及學生資助事務署按學生學費、學習所需開支及生活費釐定。

▼7月21日 香港賽馬會設獎學金培育學生成為關愛領袖▼

