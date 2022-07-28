馬會主廚無止境求廚藝升呢　創菜式奪金獎：自我感覺良好就會落後

學無止境，即使是入行逾30年的大廚仍不斷追求提升廚藝。持有三個餐飲業中式菜系認可資歷的林千國現為香港賽馬會馬場中菜部主廚，去年透過教育局「學習體驗獎勵計劃」，在香港國際美食大獎中式烹調比賽中憑自創菜式奪得「豬腩肉項目金獎」。回想當日比賽，他心情既興奮又感壓力，在獲得獎金後，用以購食材及參考書在廚藝上作不同嘗試，為下次比賽做好準備：「香港周邊對手廚藝發展快，如果我哋（香港）Keep住自我感覺良好，便會落後於人。」



本年度資歷架構「學習體驗獎勵計劃」歡迎23個推行資歷架構行業的從業員申請，透過參與本地或世界各地舉行的學習活動增廣見聞，計劃的獲獎者在參與本港舉行的學習活動可獲10000元獎金，參與香港境外舉行的學習活動可獲30000元獎金，8月15日截止申請。



林千國認為經歷比賽後，個人在心理質素、烹調能力、以至危機處理方面，均得到大大提升。（鄭子峰攝）

自創「珠聯壁合」奪香港國際美食大獎豬腩肉項目金獎

現職香港賽馬會主廚（馬場-中菜）、持有3個餐飲業中式菜系認可資歷的林千國，為上年度獎勵計劃餐飲業的得奬者，他亦在香港國際美食大獎中式烹調比賽中，奪得「豬腩肉項目」金獎，自創菜式名為「珠聯壁合」。

林千國在1988年以學徒身份開始入行，第一間任職的食肆是位於九龍塘已結業的畔溪海鮮酒家，其後他亦任職過多間中菜食肆。

林千國在香港國際美食大獎中式烹調比賽中，奪得「豬腩肉項目金獎」，自創菜式名為「珠聯壁合」。（鄭子峰攝）

加入馬會任頭鑊 廚藝認識不斷加深

林千國表示，2015年加入香港賽馬會任頭鑊後，對廚藝認識不斷加深，主因是公司一直支持員工參加不同活動，亦有客席廚師分享烹調心得，令他增廣見聞之餘，煮食技能及技藝均提升不少。

內地澳門廚藝發展快 林千國靠持續進修不停嘗試進步

他認為，周邊地區，如內地、澳門及新加坡的發展越嚟越快，甚至超越香港：「如果我哋Keep住自我感覺良好，便會落後於人，所以持續進修、發展及交流是相當重要。」他表示，獲得獎金後能夠有足夠資源去購物食材及參考書，有助於煮食上作不同嘗試，為下次的比賽做好準備。

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比賽前先給作品上司試食心情緊張：佢要求可能仲高過評審

對於該次比賽，林千國指心情興奮，但亦感到壓力。他指，比賽前需要烹調作品給上司試食：「佢哋要求可能仲高過啲比賽評審，過了這一關後，心情已放鬆一半。」林千國又指，疫情是他備賽最擔心問題，帶來的心理壓力大，害怕不幸遭圍封強檢而影響比賽。

另外，他提到比賽場地並無提供一些烹調上所需東西，所以要即時應變，比賽當日早於凌晨便回公司準備材料，例如半製成品及調味料，認為經歷比賽後，個人在心理質素、烹調能力、以至危機處理方面，均得到大大提升。

賽馬會餐飲營運部主管（馬場及特別項目）李展鴻表示，雖然表面上看似簡單，但林千國在比賽期間「用咗好多功夫」，例如需就餸菜的配搭及擺設作多次排練，亦要在陌生環境下限時作賽，認為他承受的壓力大。

「學習體驗獎勵計劃」鼓勵終生學習

今年「學習體驗獎勵計劃」主題是「體驗．開拓．新空間」，資歷架構秘書處總經理黎英偉表示，計劃目的是推動在職人士持續進修，終生學習，透過參與相關行業的活動，能夠幫助他們在行業知識及技能上有增長。他指出，各行業從業員在獎勵計劃下，可參加比賽、研討會、交流會、展覽會、考察團等，以增廣見聞，加強在業內網絡，從而推動整個行業的前景。

計劃獲獎者參與本地及境外學習活動可獲1萬至3萬獎金

黎英偉說，獎勵計劃由2013年度舉辦以來，吸引超過1900名各行業的從業員申請，逾560人獲獎。只要申請者是香港居民、屬有關行業的現職從業員及已成功完成最少1個資歷架構認可資歷，就符合申請資格。另外，獎勵計劃的獲獎者參與本港舉行的學習活動可獲10000元獎金，而參與香港境外舉行的學習活動可獲30000元獎金。

資歷架構「學習體驗獎勵計劃」將於8月15日截止申請。更多獎勵計劃的詳情，請瀏覽www.hkqf.gov.hk/AwardScheme。

林千國認為經歷比賽後，個人在心理質素、烹調能力、以至危機處理方面，均得到大大提升。（鄭子峰攝）