為宣洩對疫情政策的不滿　稅務主任發電郵著斬死林鄭　判感化1年

政府稅務助理主任聲稱不滿時任特首林鄭月娥處理疫情的政策，遂向醫管局及入境處發電郵，包括「斬死林鄭月娥」的字眼，又聲言要炸毀入境處及政府總部等。稅務助理早前承認3項刑事毀壞罪，主任裁判官嚴舜儀今（8日）在東區法院判刑指，被告宣洩情緒、與人相處方面有不足，其過去亦發生過相類似情況。惟法庭相信被告經過兩星期的還柙，知道這樣宣洩情緒是非常錯的做法，判他12個月感化令，並警告其倘若再犯將處以禁閉式刑罰。



被告黎志成，51歲，稅務助理主任，被控於2022年3月3日，在香港威脅醫院管理局職員，會使林鄭月娥受損害，意圖使該職員受驚；於同月7日，在香港威脅入境處人員，會使林鄭月娥及政總受損害，意圖使該職員受驚；並於於同月20日，在香港威脅入境處人員，會使行政長官受損害，並炸毀入境處，意圖導致該職員作出其在法律上並非必須作出的作為，即斬死林鄭月娥。

恐嚇會炸入境處及政總

案情指，負責管理醫管局公眾查詢電郵的職員於3月4日發現，一個由署名「Chi Shing Lai」發出的電郵，內容重複地提及「斬死林鄭月娥」，該職員擔心林鄭的安危，最後報警處理。另於同月21日，入境處職員在公眾查詢的電郵中，發現有一封電郵提到：「用菜刀斬死林鄭月娥，一定要炸毀政府總部」，另有一電郵寫著：「必須斬死林鄭月娥，否則炸毀入境處」，兩電郵均是一個署名「Chi Shing Lai」的人發出。該職員感驚慌並擔心林鄭的安危，最後報警。

警誡下稱發電郵因為好嬲

被告其後在住所被捕，他在警誡下稱：「係我做嘅，因為我好嬲，我唔鍾意林鄭月娥處理疫情嘅政策，所以我用我嘅手提電話send咗幾封email去入境處同醫管局話炸入境處同斬死林鄭月娥只不過想投訴佢。」他又承認涉案3個電郵均是由他發出，並稱他在網上找出涉案政府部門的電郵，是希望把其不滿傳達給林鄭知。

案件編號：ESCC 524/ 2022