稅務助理對疫情政策不滿　向政府部門發電郵稱斬死林鄭　認罪候判

政府稅務助理主任聲稱不滿時任特首林鄭月娥處理疫情的政策，遂向醫管局及入境處發電郵，包括「斬死林鄭月娥」的字眼，又聲言要炸毀入境處及政府總部等。稅務助理今(13日)在東區法院承認3項刑事毀壞罪，案情指他被捕後不但直認曾發出電郵，並稱他特別把電郵發給政府部門，盼能把其不滿轉達給林鄭知道。裁判官把案押後至8月8日判刑。



被告黎志成，51歲，稅務助理主任，被控於今年3月，威脅醫院管理局及入境處的職員，要使林鄭月娥受損害，否則炸毀政總及入境處，意圖令該些職員受驚。

醫管局及入境處均收到電郵

案情指，負責管理醫管局公眾查詢電郵的職員，今年3月4日發現一個由署名「Chi Shing Lai」的人發出電郵，內容重複地提「斬死林鄭月娥」，該職員擔心林鄭的安危，最後報警處理。

同月21日，入境處職員在公眾查詢的電郵中，發現有電郵內容提到：「用菜刀斬死林鄭月娥，一定要炸毀政府總部」，另有一電郵寫著：「必須斬死林鄭月娥，否則炸毀入境處」，兩電郵均是一個署名「Chi Shing Lai」的人發出。該職員感驚慌並擔心林鄭的安危，最後報警。

被捕稱想讓林鄭知其不滿

警方於同月29日在被告的寓所將他拘捕，被告警誡下說：「係我做嘅，因為我好嬲，我唔鍾意林鄭月娥處理疫情嘅政策，所以我用我嘅手提電話send咗幾封email去入境處同醫管局話炸入境處同斬死林鄭月娥只不過想投訴佢。」他又承認涉案3個電郵均是由他發出，並稱他在網上找出涉案政府部門的電郵，是希望把其不滿傳達給林鄭知。

案件編號：ESCC 524/2022