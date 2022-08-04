作曲人陳瑋洛郊野公園煮食　襲擊及恐嚇勸阻2漁護署職員　囚21天

作曲人陳瑋洛在郊野公園違規露營及煮食，漁農自然護理署人員欲向他發傳票時，陳拒出示身份證，更揮動手上的鐵管，及推其中一名漁護署人員，他早前承認普通襲擊等罪，案件今(4日)在東區法院判刑，裁判劉淑嫻稱法庭有需要保護公職人員，判陳入獄21日及罰款2千元。



被告陳瑋洛，34歲，承認阻礙公職人員、普通襲擊及刑事恐嚇等4罪，指他於2021年11月25日早上，阻礙漁護署農林助理員杜慧妍及吳嘉雯，並襲擊及恐嚇她們。

案情指，兩名漁護署職員當日在清水灣郊野公園風箏區巡邏時，發現被告及其女友在該處露營。由於該處列明不准露營，兩職員遂上前提出警告。被告等在收拾物品時，職員發現被告的煮食爐仍開着，便打算票控，並要被告出示身份證，但被告拒絕，又從褲袋取出一枝30厘米長的鐵管揮舞，其中一名職員卻制服被告時遭被告推開，職員倒地擦傷。

辯方求情指，被告撰寫求情信表示悔意，又指他早前在其生日時認罪，體會很深，現已明白案件的嚴重性及後果，承諾不會再犯，並願意履行社會服務令。但裁判官引述報告指，被告工作不定時，不適合判社服令，又因本案的嚴重性，認為不適合判緩刑。

案件編號：KTCC 748/2022