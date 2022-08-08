8.12起入境改「3+4」酒店檢疫隔離　提早離開人士可獲酒店退款

政府今日（8月8日）宣布從海外及台灣抵港人士檢疫安排，由7日酒店檢疫，改為3日酒店檢疫隔離及4日家居醫學監測，新安排將於8月12日、即本周五生效。

醫務衞生局副秘書長（特別職務）馮浩賢指，已預訂7日檢疫酒店的人士，可持原有訂房文件登機及入機，符合所有檢測要求後，即可在抵港檢疫的第3日（day3）中午離開酒店；而已入住酒店的檢疫人士，倘在8.12當日計已在酒店檢疫3日，在獲得陰性檢測結果後，可分批提早離開酒店。

馮浩賢續指，因檢疫制度更改，檢疫酒店要將剩餘日數的房費退還予檢疫人士，不過，有酒店業料或需同時處理數萬計退款要求，呼籲檢疫人士耐心等待。



醫務衞生局副秘書長（特別職務）馮浩賢指，新制度下，抵港人士在抵港當日將定為「Day 0」，翌日才會視為檢疫的首日、即「Day 1」；抵港人士在檢疫首三日、即「Day 1」至「Day 3」在酒店檢疫，至「Day 3」的中午時份完成整個酒店檢疫，可自行離開酒店，回家進行四日家居醫學監察。

政府宣布從海外及台灣抵港人士檢疫安排，由7日酒店檢疫，改為3日酒店檢疫隔離及4日家居醫學監測。

已入住酒店人士 完成檢測獲陰性可提早離開

馮浩賢續指，已預訂7日檢疫酒店的來港人士，不用更改其預訂，可持原有訂房文件辦理登機及入境手續，在完成所有檢測要求的情況下，Day3 中午可提前離開酒店。

至於已入住酒店的檢疫人士，馮浩賢稱按以往慣例，會安排他們先完成檢測，在獲得陰性結果後，可分批有序提早離開酒店。

醫務衞生局副秘書長（特別職務）馮浩賢指，因檢疫制度更改，檢疫酒店要將剩餘日數的房費退還予檢疫人。（李澤彤攝）

他續說，按現時政府與檢疫酒店的合約規定，如因檢疫制度更改而減少酒店檢疫日數，酒店須將剩餘日數房費退還予檢疫人士。不過，他表示有酒店業稱預計稍後或要同時處理數萬計的退款要求，呼籲檢疫人士耐心等待退款安排。

他又提到，未來大部分檢疫人士將集中退房，而酒店須依防感染措施處理退房程序，特別在預防酒店出現交叉感染上，按有其已有制度令酒店內的人不會有交疊，相關工作耗時，希望檢疫人士在退房時可耐心等待酒店職員指示。

抵港翌日才計「Day 1」是「對齊定義」

醫務衞生局局長盧寵茂其後也就將抵港人士抵港當日定為「Day 0」作解釋，指醫學上很多計算均將事故發生當日稱為「第零日」，今次是「對齊定義」。他又指，在檢疫角度而言，抵港人士抵港當日不能稱為已檢疫一日，而新安排下，抵港人士須在酒店檢疫72小時，完全符合三天檢疫，認為將抵港日子稱作「Day 0」，屬「絕對準確」。

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