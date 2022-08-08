8.12起酒店檢疫期縮短至3日　另4日家居監察　期間可返工不可堂食

政府放風多時為通關做好準備的紅黃碼措施，行政長官李家超今日（8日）在「應對疫情指導及協調組」記者會正式表示，將台灣及海外抵港人士的酒店檢疫期由現時的7日，縮短至「3+4」（即酒店隔離加家居醫學監測），新措施將於本周五（12日）實施。



相關人士在4日醫學監測期間可以外出，惟不能進入疫苗通行證有主動審核的表列處所，例如食肆。然而外出的檢疫人士在每日快測陰性下， 可乘搭公共交通工具上班、進入百貨公司街市等。



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李家超指出， 台灣及海外抵港人士由7日檢疫期改為3日酒店隔離+ 4天家居醫學監測，即「3+4」。4天的醫學監測可在家居或一般酒店進行，期間可以外出，但不能進入疫苗通行證有主動審核的表列處所，即食肆、酒吧、酒館、遊戲中心、浴室、健身中心、遊樂場所、美容院、派對房等。除了有關處所，相關人士不能進入安老院、殘院、學校、指定醫務處所。外出時，相關人士亦不能進行任何除罩活動。此外，外出人士在每日快測陰性的前提下， 可乘公共交通工具上班、進入百貨公司街市等。

李家超宣布縮短酒店檢疫日數安排。(李澤彤攝)

檢疫人士按情況 劃分紅黃藍碼

新措施實施期間，相關人士須進行核酸檢測，如確診者會獲發紅碼，並禁止離開隔離地點。而非確診人士會獲發黃碼，當局會對相關人士進行醫學監測活動，即上述提及可進入及受限活動。檢疫人士在完成規限後會自動轉為「藍碼」，「紅黃藍碼」會在「安心出行」上展示。

盧寵茂補充指，來港人士登機前須完成電子健康申報，符合疫苗接種要求及經確認指定檢疫酒店預訂資料的乘客，會獲發綠色健康申報二維碼。而在辦理登機手續及抵港後，毋須再被查核相關文件，抵港人士可持二維碼通過快線通道，並且會以「點到點」交通前往檢疫酒店。屆時系統會以電子方式發出檢疫令、醫學監測通行書、疫苗接種二維碼、臨時疫苗通行證二維碼等。

盧寵茂稱，新措施是風險可控、內防擴散、 外防輸入。(李澤彤攝)

抵港旅客須在指定酒店進行3日檢疫，如第3日早上核酸檢測呈陰性，於早上9時起會獲安排離開酒店，然後可選擇返家進行4日的居家醫學監測，檢疫期持續至第7日的早上9時。

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盧又指，「3+4」檢疫期間，黃碼會生效，並於第七日自動取消。 黃碼取消後，抵港人士須自行進行三日健康監測。雖然酒店檢測期有所調整，但會繼續實施嚴謹檢測，要求到港人士全程在機場、酒店、檢測中心進行核酸檢測，包括抵港當日、抵港後第二日、第四日、第六日、第九日，同時亦要每日快測至第10日。

李家超強調 防疫措施不躺平

李家超強調，「3+4」措施是政府防疫重要的一環。他又提出，政府防疫政策有五大重點，包括不躺平，控制確診數字；科學精準識別不同風險級別人士；平衡風險與經濟動力；減重症及死亡；保護高風險人士，包括「一老一幼」及長期病患者。

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