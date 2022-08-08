梁子超：BA.5有機會3至4周內成主流病毒　高峰或較第五波低

衞生防護中心昨日提到，現時懷疑感染Omicron BA.4或BA.5變異病毒株比率是10.4%，不能排除有機會變成主流的病毒。呼吸系統專科醫生梁子超今日（8日）在電台節目指，按現時速度推算，BA.5於3至4周內有機會變成主流病毒，但由於本港的重新感染的比例較低，故相信下一浪BA.5的高峰，確診數字每日或會約有一萬宗，較第五波低。

他亦相信，瘧疾在社區擴散風險相對較低，因按蚊是瘧疾的蚊媒，而相關蚊媒在社區較罕有。



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梁子超指，今周有約2.9萬宗本地個案，相對上周的約3萬宗減少3%，而主流病毒BA 2.2亦減少11%。相反，BA 2.12.1、BA.4或BA.5的生長速度正高速增加，BA.4或BA.5一周總數已增加了150%，BA 2.12.1亦增加了60%。

他估計，BA.5有機會在3至4周內變成主流病毒，故疫情有機會重回升軌。不過，由於本港的重新感染的比例較低，只得約1%，故相信下一浪BA.5的高峰會遠低於過上次第五波疫情，「可能數字會是比較低的五位數，可能約每日一萬宗。」

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不過，梁子超強調，現時長者的接種率不足，而且推廣幼童疫苗接種較慢，故不能掉以輕心，為準備應對第六波，此數周應盡快讓他們接種疫苗。

他建議，開學後，學生日後仍要每日檢測，當疫情反彈時，亦應暫停需要脫口罩的課外活動、劇烈運動等。

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至於瘧疾方面，梁子超相信，瘧疾在社區擴散風險相對較低，因按蚊是瘧疾的蚊媒，而相關蚊媒在社區較罕有。不過他認為，隨全球暖化、恢復航運交通等問題，或會有輸入蚊媒的風險，故要小心機場、航班、檢疫酒店的防蚊工作。

梁子超又指，瘧疾在亞熱帶地區是風土病，加上可預防及治療，故過往未曾因此熔斷航班，而且瘧疾患者若能及早發現及治療，大部份都可醫好。不過他提到，瘧疾僭伏期很長，故建議相關航班來港時，當地亦可先做篩檢，亦可考慮出發前先滅蚊等。