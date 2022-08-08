商台《在晴朗的一天出發》主持涉嘲「港版N號房」　通訊局發警告

通訊局今日（8日）公布一宗投訴審議結果，決定向商台發出警告。事件涉及兩年前播出的叱咤903《在晴朗的一天出發》，節目收到78人投訴，不滿主持人以嘲笑手法談論一宗「港版N號房」性罪行，認為品味低劣、不恰當和有欠尊重。雖然主持人翌日已致歉，但通訊局指商台未有承認節目失誤， 敦促嚴格遵守業務守則。



通訊局今日（8日）公布一宗投訴審議結果，決定向商台發出警告，涉及兩年前播出的叱咤903《在晴朗的一天出發》。（資料圖片）

涉事節目為商台叱咤903商業二台《在晴朗的一天出發》，於2020年6月16日播出，幾位主持討論媒體報道一連串據報發生的性罪行，當中有若干男子據稱被脅迫拍攝色情影片，主持在討論中多次談及事件細節，包括當中據報涉及的非自願性行為。

被指扮演受害人講經過 主持輕佻態度評論

環節內有一場模擬訪問，由商台一名職員扮演事件中一名受害人，一位主持以嘲笑的態度連番要求該受害人講述該事件情況，其他主持則訕笑，並以輕佻的態度評論受害人所描述的細節。

翌日（6月19日），幾位主持在另一節目就該討論手法向聽眾致歉，商台在陳述中提到，幾位主持沒有使用帶有侮辱或譏諷意味的用語以揶揄受害人，亦無意圖模仿受害者。

通訊局今日（8日）公布一宗投訴審議結果，決定向商台發出警告，涉及兩年前播出的叱咤903《在晴朗的一天出發》。（資料圖片）

通訊局：主持曾道歉 商台沒認失誤

通訊局認為，幾位主持知道該事件涉及據報發生的嚴重罪行，但在討論期間並沒有以負責任的手法處理相關內容，主持當作一樁趣聞，以戲謔的態度加以評論，言談間得意忘形，部分言論更可被視為羞辱該受害人。

主持亦沒有顧及他們正在討論一宗涉及性罪行的嚴肅新聞，對該事件中的受害人缺乏同理心；儘管主持曾於其後一集節目中向聽眾道歉，但商台在其陳述中並無承認節目涉及任何失誤，亦沒有承諾作出檢討、監察，或確保類似違規情況日後不再發生。

通訊局又指，主持過分強調所涉及的非自願性行為，討論內容品味低劣，對一般在早上時段預期收聽輕鬆及諷刺時弊節目的聽眾而言屬不可接受，不過，主持曾對據報發生的性罪行作出譴責，因此沒有充分證據顯示以嘉許手法描繪或美化犯罪活動。