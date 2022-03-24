TVB指疫情影響製作　通訊局豁免3間免費台本地製作節目要求3個月

通訊事務管理局今（24日）公布，於本月上旬接獲電視廣播有限公司（TVB）以疫情持續，影響其電視節目製作為由，申請放寬牌照條件，決定暫時豁免本地3間免費電視持牌機構遵守有關播放完全屬香港本地製作的紀錄片、時事節目及文化藝術節目的規定，以及指定播放節目的首播規定，為期3個月，由明天起至6月24日止。

持牌機構播放各類指定播放節目的時數將維持不變，重播次數只限一星期不多於一次。



通訊局豁免3間免費台本地製作節目要求，為期3個月，由明天起至6月24日止。（資料圖片）

根據免費電視牌照條件，除非獲通訊局批准，否則持牌機構須按規定，每星期播放最少若干時數完全屬香港本地製作的紀錄片、時事節目和文化藝術節目；另須按規定每日／每星期播放最少若干時數的指定播放節目，即紀錄片、時事節目、兒童節目、年青人節目、長者節目和文化藝術節目，除非獲批准，上述所有節目均須是首播節目。

通訊局指，於本月9日接獲電視廣播有限公司以疫情持續，影響其電視節目製作為由，申請豁免有關指定播放節目須遵守「完全屬香港本地製作」及「首播」的規定。考慮到疫情的最新發展，以及免費電視持牌機構面對的運作困難，通訊局決定批准有關申請，並同時豁免另外兩家免費電視持牌機構（即香港電視娛樂有限公司及奇妙電視有限公司）須遵守有關規定。

第五波疫情持續，電視廣播有限公司總經理曾志偉日前接受傳媒訪問時承認，累計500餘名員工染疫，並曾計劃及預演閉環式封城工作安排，應對港府早前擬推行的全民檢測行動。另外，Viu TV亦曾於今年2月11日向通訊局申請，要求豁免有關兒童節目須遵守「完全屬香港本地製作」的規定，原因為疫情持續，影響電視節目製作。通訊局表示，考慮到疫情最新發展，以及免費電視持牌機構在禁止群組聚集下面對的運作困難，通訊局決定批准有關申請，為期5個月。