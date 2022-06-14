IDD1628違規遭釘牌　通訊局：已停國際直撥服務　市民勿買或增值

通訊局今日（14日）公布，通訊辦自2020年起，就1628電訊有限公司（IDD1628）接獲11宗消費者投訴，指無法聯絡IDD1628及沒有處理終止服務要求，已被裁定罰款及需提交業務資料，惟IDD1628未有在限期內作出回應，通訊局決定即日起暫時吊銷牌照至今年11月30日。



通訊局指1628電訊有限公司（IDD1628）違規，暫時吊銷牌照至今年11月30日。（資料圖片）

通訊辦於2020年12月至2021年6月期間，接獲11宗消費者投訴，指無法透過客戶服務途徑聯絡IDD1628，以及該公司未有處理客戶終止國際直撥電話服務的要求。

曾於今年2月被罰款7萬元

通訊局經考慮通訊辦提交的調查結果，於2022年2月24日裁定IDD1628違反該牌照一般條件第5.1條有關持牌人須以通訊局滿意的方式提供良好及有效率服務的規定，並就此向IDD1628施加罰款7萬元。IDD1628未有在指定限期內繳交罰款或向通訊局作出任何回應。

通訊辦隨後於今年3月24日，根據該牌照特別條件第3.1和13.2條要求IDD1628提交與其業務有關的資料，包括就違反一般條件第5.1條所實施的糾正措施、國際直撥電話服務的營運狀況及逾期未交的對外電訊通訊量統計報表、與其電訊系統有關的紀錄等資料；惟IDD1628在指定限期內未有向通訊局提交任何資料或作出任何回應。

吊銷牌照至11月30日

通訊局經考慮通訊辦的進一步調查結果，認為IDD1628持續違反該牌照一般條件第5.1條及違反特別條件第3.1和13.2條，故決定由即日起暫時吊銷該牌照至牌照到期日，即今年11月30日。

根據通訊辦所悉，IDD1628自本年第一季起已停止營運國際直撥電話服務。通訊局在此提醒消費者，由即日起切勿購買任何IDD1628提供的電訊服務或為其帳戶增值。