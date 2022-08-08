樂民新村八旬翁涉誤殺妻子被捕　社聯促政府落實照顧者為本政策

土瓜灣樂民新村樂智樓本月4日一名八旬婦人在家中昏迷送院不治，警方調查發現老婦本身插喉，但喉管發現有血，懷疑事件有可疑，其八旬丈夫其後被捕，案件現列作誤殺案處理。

社聯今日（8日）回應事件，指本港近年發生過數宗照顧者疑因壓力爆煲或憂慮而引致的家庭慘劇，大部分皆涉及雙老家庭，促政府加快落實《香港長者及殘疾人士照顧者的需要及支援顧問研究》報告中提及的建議及執行時間表，推動照顧者支援的發展。



▼6月9日 勞福局委聘顧問團隊進行照顧者支援的顧問研究出爐▼



八旬婦人家中昏迷送院不治 警方其後拘捕其丈夫

警方於本月4日下午5時許接獲一名男子報案，指其81歲姓張母親在土瓜灣樂民新村樂智樓的寓所昏迷，救護人員到場將傷者送往醫院救治，惜告不治。警方調查發現老婦本身插喉，但喉管發現有血，懷疑事件有可疑，其後拘捕死者的86歲丈夫，案件現列作誤殺案處理。

▼8月4日 八旬婦人家中昏迷送院不治▼



社聯指類似慘劇已非首次 「以老護老」壓力大

社聯今日因應事件發新聞稿，形容事件為倫常慘劇，而類似事件件已非首次，本港近年發生過數宗照顧者疑因壓力爆煲或憂慮而引致的家庭慘劇，大部分皆涉及雙老家庭。社聯指，長者身體機能退化，行動及自理能力有限，若要照顧病患老伴，會承受很大壓力。

而據政府統計處2016年的中期人口統計，全港當時已有近30萬戶的雙老家庭，可預期本港雙老家庭數目將愈來愈多，「以老護老」的情況漸趨普遍，社聯提出現時須反思現行對照顧者的支援是否足夠及到位，以及如何避免悲劇再次發生。

促政府加快落實照顧者需要及支援報告建議及執行時間表

政府於今年6月公布《香港長者及殘疾人士照顧者的需要及支援顧問研究》報告，建議制定全面的照顧者政策框架，同時提出11項策略性建議。社聯促當局加快落實建議及執行時間表，推動照顧者支援的發展。社聯續提出多項建議，包括加強暫託服務、成立「照顧者社區支援隊」、設立24小時照顧者支援熱線、 恆常化照顧者津貼等。