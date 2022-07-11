議員批照顧者支援顧問研究報告空泛　11項建議未有落實時間表

勞工及福利局今日（11日）就早前委聘顧問團隊進行的「香港長者及殘疾人士照顧者的需要及支援顧問研究」報告，出席立法會福利事務委員會會議作匯報。多名議員在會議上批評報告內容空泛，11項建議相當零散，而且並無落實時間表。有議員更質疑在報告中，見不到政府有主導角色，促政府需擔起統籌職責，提出有組織的策略及行動計劃。



▼6月9日 勞福局委聘顧問團隊進行照顧者支援的顧問研究出爐▼



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「香港長者及殘疾人士照顧者的需要及支援顧問研究」報告上月初出爐，報告建議從四個方向着手支援照顧者，包括：由社區承托照顧者、提升照顧者能力、多方協作及確保照顧者支援措施可持續性。報告列出11項具體建議，包括提供合適的服務、社區券及現金的組合以支援照顧者。

議員追問報告建議落實時間表

多名議員在會議上批評報告內容空泛，並追問11項建議的落實時間表。議員林素蔚指，現時支援照顧者的服務由多個局及機構提供，有欠統籌，促當局盡快設立一站式支援平台，以個案管理，讓不同專業界入，「做照顧者無得等，唔係等政府有資源落嚟我先照顧家人？」

江玉歡：建議「似點心紙」 促當局制定策略及行動計劃

議員江玉歡則提到，報告針對長者及殘疾人士的照顧者，認為這種「照顧者」定義很狹窄，建議當局的定義宜寬鬆些。而報告提出的11項建議，她亦認為相當零散，形容看相關建議就「似點心紙」，建議當局參考其他地方經驗，組織策略，制定行動計劃，並且要舉行公眾諮詢，聆聽需求及意見。

香港社福服務零散 促政府統籌

議員郭玲麗指，很多地方的照顧者支援都是由政府統籌，惟香港社福服務很零散，批評在報告建議中見不到當局的角色。她特別提到在整合一站式照顧者資訊平台，報告建議由非政府機構及組織營運，質問當局為何如此簡單的網上平台都並非由政府統籌。

人口老化及社會環境改變，照顧者數量及所需支援服務有所增加。（資料圖片）

照顧者定義可再討論 惟未回應落實時間表

上任後首度出席福利事務委員會會議的勞福局局長孫玉菡回應指，報告已就照顧者的定義，提出很多建議，認為可以再就相關定義作探討。至於11項建議的落實時間表，他並未在會上詳述。