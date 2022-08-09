消息：警隊公共關係部易帥　保安部陳東接棒　郭嘉銓任總區指揮官

警隊高層人事變動，主理警隊傳訊及形象的「公共關係科」早前升格成「公共關係部」（Public Relations Wing），據了解，公共關係部主管郭嘉銓將會交棒，由富有保安及反恐經驗的助理處長（保安）陳東接任，兩人已展開交接工作，陳東亦將於短期內以助理處長（公共關係）身份接觸公眾，據悉郭嘉銓將調任港島總區指揮官。



據了解，公共關係部主管郭嘉銓（右）將會交棒，由富有保安及反恐經驗的助理處長（保安）陳東（左）接任，兩人已展開交接工作，（警務處網頁/資料圖片）

陳東長年處理涉及情報及保安的「神秘」工作 富反恐經驗

助理處長陳東長年處理情報及保安「神秘」工作，鮮有在公眾露面，他1996年加入警隊任職督察，曾駐守多個前線及總部單位，早期曾駐守機動部隊、刑事調查隊、總區特別職務隊、分區助理指揮官、刑事情報科及保安部等。

晉升警司後，陳東曾於2014年至2016年借調到保安局工作，在高級警司期間，擔任邊界警區副指揮官及聯絡事務科主管，2018年晉升為總警司後，先後掌管毒品調查科和網絡安全及科技罪案調查科。

2020年，陳東晉升為助理警務處長及主管保安部，負責多項與保安有關的事宜，包括保護顯要人物、防範及對付恐怖活動，以及統籌保安工作。

公共關係部前身為公共關係科，郭嘉銓及陳東已展開交接工作，陳東短期內將以助理處長（公共關係）身份接觸公眾，（資料圖片）

郭嘉銓將調任港島總區指揮官

至於郭嘉銓在1998年加入香港警隊，曾擔任前線指揮、機動部隊、保安情報、人事管理及公共關係等，並於2014年被借調到澳洲警察管理學院擔任教官一年。

他在2016年晉升為高級警司，任職機場警區指揮官，兩年後擢升為總警司，先後任職人事部服務條件及紀律科和警察公共關係科，今年3月，晉升為警務處助理處長。

警察公共關係科郭嘉銓2022年3月升任助理處長（特別職務）（支援）。（資料圖片）

至於郭嘉銓在1998年加入香港警隊，曾擔任前線指揮、機動部隊、保安情報、人事管理及公共關係等，並於2014年被借調到澳洲警察管理學院擔任教官一年。

他在2016年晉升為高級警司，任職機場警區指揮官，兩年後擢升為總警司，先後任職人事部服務條件及紀律科和警察公共關係科，今年3月，晉升為警務處助理處長。

公共關係部前身為公共關係科，於2022年成立，隸屬於香港警務處行動處，主要透過與社區及傳媒的聯繫，積極鞏固警隊的良好形像，使市民維持對治安高度的信心。