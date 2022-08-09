安心出行推紅黃碼　資訊科技界憂系統超負荷　油麻地食肆未見影響

政府公布縮減店檢疫期變成「3＋4」及推出紅黃碼措施，所有海外及台灣抵港人士會獲發「黃碼」，所有確診者則獲發「紅碼」。已有資訊科技業界擔心，因新制度下安心出行程式及各類處所使用的驗證二維碼掃描器均須更新，連接網絡，並將資料上載至政府雲端作比對，擔心系統未必能負荷。

油麻地一帶數間餐廳負責人均表示，更新後的掃描器運作如常，對生意無造成影響；也有食客指出，打開安心出行程式所需時間並無明顯變長，進入場所前反掃二維碼也毋須等候。



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政府推出安心出行紅黃碼措施，所有確診者，不論是否海外抵港或在本地社區感染，今日（9日）起均會獲發紅碼；而海外或台灣抵港人士則會獲發黃碼。

在油麻地一帶多間食肆今午均未見人龍排隊等堂食，不過偶有市民在食肆門外等外賣。麵店負責人許女士表示，店鋪所用的驗證二維碼掃描器已更新，現有上網功能，今早至午市客人反掃二維碼也毋須等待，對其店鋪的生意也沒有造成影響，「同平日差唔多。」

▼8月8日 政府公布「3+4」隔離酒店檢疫安排▼



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越南菜餐館負責人蔡先生也表示，今早至午膳時間的生意量與之前無太大變化，客人進入餐廳前，不論是使用安心出行程式、或以掃描器反掃二維碼，均未有需要等待的情況出現。

而另一間麵店的負責人陳先生則指，工作太忙未有留意情況，笑言要問客人才知道安心出行程式及各類處所使用的驗證二維碼掃描器更新，有否影響他們進入餐廳。

食客黃小姐展示其安心出行程式中的藍碼，表示今日打開程式所用時間與之前差不多，進入處所前使用安心出行及反掃二維碼的時間也與以往相約。另一食客謝先生同樣表示無影響，「入去（餐廳）都好快。」

食客吳先生的安心出行程式同樣是藍碼，不過其程式的版本仍為3.3版本，未更新至3.4版本。被問到會否擔心新制度下安心出行程式會將電子針卡加密上載至政府雲端或涉私隱問題，他回應指資料經加密，所以並不擔心。