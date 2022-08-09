隔離酒店3+4｜何栢良倡月底前改0+7　盧寵茂：呢刻無法畀呢個承諾

政府縮減抵港人士檢疫期，隔離酒店檢疫由7日變成「3+4」，即3日酒店檢疫，4日家居健康監察，同時引入紅黃碼，抵港人士「3+4」期間安心出行二維碼會轉為「黃碼」，本地及輸入個案碼診者二維碼一律會轉為紅色。



港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（9日）表示，政府縮短入境旅客的酒店檢疫期較之前安排是一大進步，並肯定有條件進一步減少隔離酒店檢疫期，他認為觀察新安排運作兩個星期、檢視安心出行及返工返學運作等技術性問題後，8月底前可改為「0+7」、即取消酒店檢疫：「除咗香港同埋少部份地方，好多地方都取消咗酒店檢疫，咁樣（香港）同國際接軌便利大好多。」



醫務衞生局局長盧寵茂稱，本港疫情仍有很多不確定性，任何措施改變及檢視要觀乎香港及全球疫情發展，難以預計調整時間，亦不能未來不會收緊措施：「無辦法喺呢個時候畀呢個承諾（將酒店檢疫日數改為0）。」



▼8月8日 政府公布「3+4」隔離酒店檢疫安排▼



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何栢良指有條件取消酒店檢疫：對疫情不構成重要影響

何栢良今早在商台節目表示，目前香港確診個案每日逾4000宗，輸入個案所佔比例不高，若香港流行的病毒株與其他地方一樣，即使在減少隔離酒店檢疫期後有部份輸入個案流入社區，對本港疫情不構成重要影響：「肯定有空間、有條件改到0+7（即取消酒店檢疫）。」

0+7便利香港接軌國際 倡月尾劃一要求入境人士完成三針

他指，政府縮短入境旅客酒店檢疫期至3日，另加4日居家醫學監察，較之前的檢疫安排是一大進步，希望政府解決技術性問題後，盡快放寬到取消酒店檢疫安排，改為7日醫學監察，為與國際接軌提供便利：「除咗香港同埋少部份地方，好多地方都取消咗酒店檢疫，咁樣（香港）同國際接軌便利大好多。」

不過，在推行入境旅客只需7日醫學監察的同時，要推高疫苗接種率，因此認為政府可以在本月尾劃一要求所有入境人士完成接種三針疫苗。

政府宣布從海外及台灣抵港人士檢疫安排，由7日酒店檢疫，改為3日酒店檢疫隔離及4日家居醫學監測。

盧寵茂稱難以預計調整時間 亦難保未來不會收緊

醫務衞生局局長盧寵茂之後在同一節目稱，政府實施隔離酒店3+4安排是根據數據分析有空間更改檢疫期而不會為社區帶來風險，3日酒店檢疫加上7月上旬要求抵港旅客增加核酸檢測次數，有效降低風險。

對於何栢良倡議完全取消酒店檢疫，盧寵茂指本港疫情仍然有很多不確定性，變種病毒BA.4/5比率正上升，會根據數據調整檢疫措施，任何措施改變及檢視要觀乎香港及全球疫情發展，但難以預計調整時間，及難保未來不會收緊措施：「無辦法喺呢個時候畀呢個承諾（將酒店檢疫日數改為0）。」

▼疫情下香港機場人流大減▼

