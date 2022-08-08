貿發局歡迎入境酒店檢疫減至3日　主席林建岳：參展商話會考慮來

政府今日（8日）大幅調整外國及台灣入境檢疫安排，酒店檢疫減至3晚，餘下4晚改為家居健康監察，期間可外出工作。貿易發展局認為對本港經濟復蘇及加強國際競爭力有積極作用，主席林建岳表示，此舉可以兼顧民生經濟發展及防疫需要，有助重拾香港經濟動力及增強香港的國際競爭力，也是向外界發放一個正面訊息；他指過往有展商因為本港至少7日酒店檢疫而卻步，有朋友表明若減至兩三日，他們就傾向來港。他將向政府爭取資助參展商來港，以穩固香港的會議及展覽業務。



▼8月8日 政府公布「3+4」隔離酒店檢疫安排▼



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今年已辦13場展覽及會議 美食博覽周四開鑼

貿發局表示，今年暫已經舉辦了13場展覽及會議，當中「香港書展」錄得85萬人次入場；隨後的兩項珠寶展及全新的「只想購物節」亦於上周圓滿結束，成功為展商開拓本地零售商機。本周四（11日）一連五日的美食博覽及同期的茶展、家電家品及美與健生活博覽亦會相繼舉行。

局方表示，本年度有五大工作重點，其中今年11月10至11日舉行第二屆亞洲醫療健康高峰論壇，以及亞洲金融論壇、亞洲物流航運及空運會議、電子展、環保展等。

另一是推動新興產業發展，與傳統行業形成協同效應，聚焦的新興行業，包括醫療與保健、創新科技、創意和文化產業和環保產業，以及金融、物流、知識產權、製造業等傳統行業。

本月辦「一帶一路高峰論壇」 協助港商開拓市場

該局也會着力協助港商開拓有潛質的市場 ——內地市場，特別是粵港澳大灣區，強調是局方重要焦點，透過8月底舉行的「一帶一路高峰論壇」等行業會議及局方全球50個辦事處網絡，積極與政府、商業協會以至個別大型企業聯繫，推廣及鞏固香港作爲國際投資貿易樞紐的地位。

▼8月2日 貿發局公布美食博覽詳情▼



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爭取政府資助參展商來港

對於政府今日公布放寬入境檢疫安排及縮短酒店隔離日期的措施，林建岳認為是新一屆政府展開新氣象，貿發局表示歡迎及鼓舞，因為此舉可以兼顧民生經濟發展及防疫需要，有助重拾香港經濟動力及增強香港的國際競爭力，也是向外界發放一個正面訊息。

他在今日與傳媒聚會中引述外國朋友表示，過往酒店檢疫日數令參展商卻步，「但（酒店檢疫）2、3日都話會考慮來。」他表示，將會向政府爭取資助參展商來港，如機票及酒店住宿，以穩固過往的會議及展覽業務。

他指疫情期間，本港外資公司人員不少轉移至新加坡，9月新學年將至，政府現時宣布放寛限制是適當時間，他也有一直向政府爭取，例如將酒店檢疫日數降至最少。