持回港易、來港易續免檢疫　內地返港不受黃碼限制　可到食肆堂食

政府今日（8日）正式公布縮減抵港人士檢疫期，由7日隔離酒店檢疫變成「3+4」，即3日在檢疫酒店、然後4日家居醫學監測，並在安心出行引入「紅黃碼」。政府晚上進一步表示，循「回港易」或「來港易」計劃從內地或澳門抵港的人士，將不受上述措施影響，繼續可完全豁免強制檢疫，即零天強制檢疫期。



至於其他非依循上述計劃，從內地或澳門抵港的人士，其居家強制檢疫期則相應調整為三晚，並在抵港第三天開始四天自行醫學監察，期間不受「黃碼」限制，即仍可進入食肆、酒吧等場所，措施比其他地區寬鬆。



政府今日表示，「紅黃碼」是向所有入境入士派發，所有海外／台灣抵港人士，會預設獲發「黃碼」，並須更新安心出行應用程式。黃碼人士在四天家居醫學監察期，可以外出但不可參與除口罩活動，例如堂食等，但可上班上學和到醫務診所等。

所有入境後檢測陽性者，會獲發「紅碼」，期間要遵守隔離指令，不得外出，政府提醒如被掃描到「紅碼」，會有紀錄跟進。

非回港易、來港易入境 須居家強制檢疫三天

記者會上，政府未有主動提及內地回港的安排。政府於晚上7時多發稿表示，循「回港易」或「來港易」計劃從內地或澳門抵港的人士，不會受新措施影響，繼續可豁免強制檢疫，即零天強制檢疫期。至於其他並非循上述計劃從內地或澳門抵港的人士，其居家強制檢疫期將相應調整為三天，並在抵港第三天開始四天自行監察。

政府宣布從海外及台灣抵港人士檢疫安排，由7日酒店檢疫，改為3日酒店檢疫隔離及4日家居醫學監測。

政府續指，上述人士在自行監察期間，須每天量度體溫兩次，並按要求接受強制核酸檢測，然而，期間「黃碼」並不適用於有關人士的疫苗通行證，即他們仍可以進入涉及不佩戴口罩或羣組活動的高風險場所，例如食肆、酒吧等。

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