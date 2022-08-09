匯璽、綠楊新邨、朗逸峯等29屋苑污水陽性　21萬人要快測

疫情持續，政府今日（9日）公布，深水埗、荃灣及北區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，涉及深水埗匯璽、匯璽II、匯璽III、以及荃灣綠楊新邨、寶雲滙及朗逸峯、北區清河邨等，會向受影響的居民、清潔員工和物業管理員工派發合共約21萬個快速抗原測試包。



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政府表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，受影響地點如下：

深水埗區 — 榮昌邨、南昌邨、匯璽、匯璽II、匯璽III、怡靖苑、怡閣苑、美居中心、黃金大廈、丰滙及石竹路和牡丹路附近一帶住宅

荃灣區 — 象山邨、荃昌中心、豪輝花園、咸田村、楊屋村、河背村、海壩新村、關門口村、富華中心、荃豐中心、華都中心、怡景園、綠楊新邨、寶雲滙及朗逸峯

北區 — 清河邨、祥龍圍邨及暉明邨

石竹路和牡丹路附近一帶住宅。（環境及生態局文件）

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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