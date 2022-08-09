隔離酒店3+4｜旅議會料外遊港人增兩三成　來港旅遊幫助不大

政府昨日（8日）公布縮減抵港人士檢疫期，由7日酒店檢疫變成「3+4」，即3日酒店檢疫，4日家居健康監察。香港旅遊業議會總幹事楊淑芬今日（9日）表示，歡迎政府放寬，認為有助推動港人外遊，或增兩三成；但來港旅客人數則相信不會有大影響，因為其他周邊國家、地區都已免檢疫。她期望，在防疫之餘，政府都可盡快進一步放寬檢疫政策。



香港旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，歡迎政府放寬，認為有助推動港人外遊，或增兩三成。（張浩維攝）

香港國際旅遊展將於8月18日開幕，今午舉行記者會。楊淑芬表示，展覽一直是區內盛事，有助推動旅遊業，不過坦言疫情下旅遊業處於｢水深火熱嘅停滯狀態｣。她指，2019年時，全港約有1,780間旅行代理商，但現時只有約1,630間。

旅行代理商減少150間

楊續指，雖然數字上只減少約150間，但實際上有約300間倒閉，包括一些數十年歷史的老字號，部份聘用過百名員工。雖然有百多間新開的旅行社於疫情下開張，但一般只有數名員工，規模較倒閉的老店為細。

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對於政府昨日公布｢3+4｣詳情，楊淑芬歡迎政府放寬，認為有助推動港人外遊，或增兩三成。不過她亦指，現時出外的旅行團數量大減，基數太細，即使增兩三成，亦遠未及疫情前的情況。

至於來港旅客人數，楊相信不會有大影響，因為其他周邊國家、地區都已免檢疫。她期望，在防疫之餘，政府都可盡快進一步放寬檢疫政策。