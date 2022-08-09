4匪劫車遇截照直衝　警員向車頭開槍仍未停　兩男囚6年半至9年

四名青年前年亮刀劫去一輛七人車，警員其後在粉嶺公路上發現該七人車並展開追截，七人車不但未有停下，更一度撞倒一名交通警。有警員開槍射中七人車頭，惟七人車仍繼續加速，直至撞到欄杆才停下。四人早前承認搶劫和危險駕駛等罪，高等法院法官今(9日)判刑時指，四人似乎非案中主謀，但他們有計劃糾黨犯案，其中一人為逃避警方追捕，更以極惡劣的態度駕駛，遂判兩名較年輕的被告入教導所，負責駕車的被告入獄6年半，涉及串謀販毒的被告則入獄9年。



4名被告：陳鉅耀（20歲，跟車工人）、王子樂（18歲，學生）、羅雪浩（30歲，洗車員）和黎泳伸（19歲，學生）。四名被告承認1項搶劫罪，陳另承認1項危險駕駛罪，王另承認1項串謀販毒罪。陳和羅均有案底，其中羅於2013年因3項搶劫罪，被判囚5年8個月。

四名被告除較年輕兩人被判入教導所外，另兩男分別被判入獄6年半及9年。（資料圖片）

兩年輕被告判刑偏重輔導

法官判刑指，四名被告有計劃糾黨犯案，除搶劫事主的金錢外，亦搶去其七人車，並以刀傷及事主的頸。他們似乎非案中主謀，亦有不同角色，但刑責不相伯仲。

就案發時年僅16和17歲的第二被告王子樂和第四被告黎泳伸，法官指兩人的判刑應偏側重輔導，多於懲罰，考慮被告沒有案底和認罪等，法官遂判處兩人進入教導所。

被告危駕令警長受傷及多車受損

至於亦涉及危險駕駛罪的首被告陳鉅耀，法官指他在案發時為逃避警員的追捕，以極惡劣的態度駕駛搶劫得來的七人車，令警長受傷和多輛車受損。法官最終就該罪和搶劫罪，判陳入獄6年6個月。

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涉串謀販毒被告判囚9年

法官續指，第三被告羅雪浩有搶劫案底，明顯上次的判刑對他起不了警愓的作用，因此是次調高搶劫罪的量刑基準，以反映他漠視法紀的態度。法官最終就搶劫和串謀販毒罪，判他入獄9年。

事主收訂單要求載客至流浮山

案情指，事主於2020年4月3日收到訂單，要求前住流浮山，遂駕駛七人車到大圍接載四名被告。期間黎聲稱暈車，事主停車查看，羅卻從後用刀挾頸打劫。事主因此交出1000元及車匙。4名被告立即駕走其七人車，事主報警。

警方於半小時後，在粉嶺公路發現涉案七人車，便響號追截。七人車以時速116公里行駛，雙方追逐約11公里後，七人車因交通擠塞而慢駛。

有警員曾拔槍並向車頭開一槍

另一輛警方電單車到達，七人車突倒車撞向鐵騎，車上的交通警立即跳車。另外兩名剛下警車的警員見狀，即拔槍戒備，並警告七人車。惟七人車繼續駛向其中一名警員，警員因此向車頭開一槍，但七人車未有停下，撞到一部警車後生仍繼續加速，失控撞到欄桿才停下，四名被告因此被捕。

羅在警誡下稱，早前幫名叫「金魚」的人販毒，但結果毒品被劫，因而欠對方80萬，終在其指示下犯案。

案件編號：HCCC179/2021