【大埔開槍案】警13個月內15度開槍　9次與反修例示威有關

4名年僅16至27歲的賊匪，今午（3日）召「白牌車」後亮刀行劫，搶去七人車及1,000元現金，逃走過程中曾加速欲撞向交通警員，交通警員拔槍警告無果，因形勢危急及自身安全受威脅下，開一槍射中七人車右車頭。警方終在大埔截獲七人車及拘捕4人。

連同今次開槍案件，警方在13個月內共15度開槍，當中反修例示威引發的衝突佔其中9次，其餘分別與截查劫匪、偷車賊、違規車輛、可疑車輛，以及制服傷人疑兇有關。