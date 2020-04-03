【大埔開槍案】警13個月內15度開槍　9次與反修例示威有關

4名年僅16至27歲的賊匪，今午（3日）召「白牌車」後亮刀行劫，搶去七人車及1,000元現金，逃走過程中曾加速欲撞向交通警員，交通警員拔槍警告無果，因形勢危急及自身安全受威脅下，開一槍射中七人車右車頭。警方終在大埔截獲七人車及拘捕4人。
連同今次開槍案件，警方在13個月內共15度開槍，當中反修例示威引發的衝突佔其中9次，其餘分別與截查劫匪、偷車賊、違規車輛、可疑車輛，以及制服傷人疑兇有關。
翻查資料，去年反對《逃犯條例》修訂草案的示威活動變得活躍前，警員在執行職務時，曾先後三度開槍，分別是3月在油麻地一名男子持刀斬傷50歲佳寶超市男經理，警方開槍轟斃疑兇；5月在屯門公路警員截查可疑平治時，法籍司機意圖撞向警員，警連開三槍，打中擋風玻璃及司機左前臂；以及6月黑色私家車在元朗違規落客，交通警截查，私家車圖撞向警員，警員連開兩槍。
其後反修例示威活動轉趨暴力，衝突場面時有發生，警方曾9度開槍，分別是8月25日荃葵青遊行示威者追打警員，2名警員跌倒，有警員拔出左輪手槍，向天開槍。8月31日在銅鑼灣有「便裝警」遇襲開2槍。9月29日在灣仔修頓球場「便裝警」被大批示威者包圍，警員向天開一槍示警。
其後在10月1日共有4宗開槍案，分別在荃灣沙咀道示威者向警方投擲汽油彈，一名EU持手槍開2槍、大河道防暴警近距離打中中五男示威者左胸、油麻地彌敦道與窩打老道十字路口有警員遇襲，警員向天開兩槍實彈示警、黃大仙沙田坳道便衣警員疑向人群射中槍。
另外，10月4日在元朗大馬路便衣警遇襲被掟汽油彈，開一槍打中14歲男大腿，以及11月11日在西灣河交通警員清理路障時開3槍，姓周青年右邊胸腹中槍。
之後，除了在本年2月29日831半周年事件，有便衣警曾被包圍掟雜物，遂擎手槍指向人群外，警方未再於反修例事件開實彈槍。
但處理一般罪案中，警方在去年11月至今，亦曾三度開真槍，分別是11月16日，警員在葵涌截查可疑男子時有人反抗，警員開槍擊中疑犯腋下，警方懷疑有人企圖偷車；12月3日，警方就西九龍區連接發生巨額行劫案進行調查，在何文田截查2輛目標車輛，其中一車想撞警員，警員開槍制止，並拘捕7人；最新一宗則於今日（4月3日）發生。