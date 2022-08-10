工業總會料「3+4」吸引7成專才來港　倡疫情穩定免酒店檢疫

政府昨日（9日）起實施安心出行紅黃碼措施，並將在本周五（12日）起縮短酒店檢疫期為「3+4」。香港工業總會常務副主席莊子雄今日（10日）在電台節目表示，新檢疫政策對於本港企業人才到海外出差及海外專才來港均有「好大幫助」，又料將吸引6至7成商務專才來港。惟目前黃碼限制抵港的商務客不能進入亞博、會展等展覽場所，他建議若進入展覽場所的人士做好防疫措施，相信感染風險不大，希望政府能「鬆綁」。

他又建議，在疫情穩定及醫療系統能夠應付的前提下，可進一步放寬檢疫措施，由「3+4」變成「0+7」或「0+4」，即免去酒店檢疫。



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莊子雄今日在電台《千禧年代》表示，「3+4」實施為疫後復甦踏出最重要的一步，對於企業調配人手出差，及國際專才來港均發揮重大作用。雖然「3+4」限制商務客不能進入食肆，但認為商務客始終非觀光客，相信可以接受。

莊子雄表示，「3+4」實施為疫後復甦踏出最重要的一步，對於企業調配人手出差，及國際專才來港均發揮重大作用。（陳嘉慧攝/資料圖片）

不過，他認為商務客若不能在「3+4」期間持黃碼進入亞博、會展等展覽場所，將引發「好大障礙」。不少香港或內地廠商靠諸如電子展等大型展覽「接單」，惟疫情過去兩年，不少國際大型展覽取消，就算本地舉辦的展覽規模亦較小，對本港經濟影響大。他建議政府若進入展覽場所的人士配戴口罩，做好防疫措施，相信感染風險不大，希望能「鬆綁」。

他又指，政府或可再放寬檢疫措施，「3+4」可先試行一至兩個月，若疫情穩定及醫療系統相對穩固，可考慮放寬至「0+7」或「0+4」。兩地通關尤為重要，希望內地「7+3」措施可放寬，並接受香港紅黃碼進入內地，作為檢疫措施。