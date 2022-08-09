旅遊業界料檢疫房間將倍增　「3+4」安排主要受惠商務旅客

政府在本周五（12日）起，將酒店檢疫期縮減至3日，隨後可4日醫學監察，已預訂7天檢疫酒店房間的抵港人士不需更改預訂。

旅遊業促進會總幹事崔定邦今日（9日）在電台節目中指，業界絕對歡迎有關安排，因早前檢疫期太長，而且檢疫房間供求緊張，故難以啟動出境旅遊。他預料日後檢疫房間將倍增，9至11月的房間會有足夠供應。

他相信，新安排主要受惠商務旅客，但未必吸引到旅客訪港，估計對刺激港人出遊意欲有少許幫助。



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崔定邦說，9至10月並非傳統旅遊旺季，而酒店檢疫期亦由7日減到3日，減幅超過一半，故相信檢疫房間將會倍增一倍，料9至11月的房間供應足夠。

崔又指，相信新安排主要受惠商務旅客，但未必吸引到旅客訪港。他解釋，若外出旅遊，並非每人都樂意先隔離3天，而隨後更有4天未能進入餐廳，故難有旅遊體驗，「但總算行前咗一步。」

至於港人的出遊意欲，他料會有少許幫助，因檢疫日數大減，若能成功接駁長假期，前往新加坡、日本等，市民未必要用盡自己所有假期。他又指，雖然早前有國家開放旅遊，但有業界透露，受制於本地回程的檢疫限制，上月出發到日本的人數只得3位數。

料會加重壓力

崔定邦續說，在新措施下，檢疫酒店的海外到港人士，最早可於今早陸續分批離開，由於酒店需要退款，涉及的客人料逾萬人，故預料會加重酒店壓力。

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