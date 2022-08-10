3+4隔離｜縱橫遊接逾百查詢　料9月起日本團增4倍　機票價待回落

政府宣布將於周五（12日）起抵港人士酒店檢疫期縮短至「3+4」，縱橫遊常務董事袁振寧在今日（10日）電台表示，政府宣布縮短至「3+4」當日查詢即增多，大多查詢前往日本或東南亞的旅行團：「一個朝早收到過百個查詢。」他相信，9至10月隨著航班增加，將相較8月份的旅行團數目增加3至4倍。此外，他又指，目前機票價格雖比先前貴數千元，但料半年後航班增多，機票價格會回落至「平啲」。



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酒店隔離變「3+4」喜出望外 袁振寧稱辦日本簽證需時

袁振寧今日在港台《千禧年代》表示，當初估計政府會將檢疫日數調整至「5+2」或「4+3」，但當得知調整至「3+4」感喜出望外。公司收到關於旅行團查詢明顯比之前多，相信航空公司將逐步增加航班班次，暫時僅一間本地航空公司增加來往日本的航班。

不過目前查詢雖多，但報名人數暫時不多，他又指，旅客要先花逾八天時間辦理觀光簽證，最快可能8月22日至23日出發，認為8月出發的旅行團「有啲趕」，相信9至10月旅行團的數目比8月份增加3至4倍。

縱橫遊常務董事袁振寧表示，公司收到關於旅行團查詢明顯比之前多，相信航空公司將逐步增加航班班次，暫時僅一間本地航空公司增加來往日本的航班。（鄭子峰攝/ 資料圖片）

即時加團有難度 在未滿航班加訂機位

此外，由於措施剛公布，即時加團有難度，只能在現時未滿的航班，增加8至10個航班座位，讓更多旅客參加旅行團。袁表示，「今年去返（疫情前）一成到的生意已經唔錯」但距離旅遊業完全復甦的道路仍然漫長。

若3+4隔離帶動外遊 業界將促政府增檢疫酒店

袁振寧又指，現時每晚檢疫酒店的價格約1,100至1,200元，縮短檢疫期後，「團費平2000蚊左右」。他又推斷，8月份檢疫酒店固然爆滿，但9月至10月情況應緩和，暫時未有需要增加檢疫酒店，如「3+4」帶動旅客需求，將會向政府反映在第九輪檢疫酒店名單中再增酒店。

袁表示，疫情期間航班不多，長短線航班比疫情前的價格高出逾一倍，料半年後航班增多，機票價格會回落至「平啲價格」。目前機票價格雖比先前貴數千元，但相信「香港人困咗兩年幾，多咗兩千蚊旅遊成本」，加上有市民「就算隔離七日都想去（旅行）」，故表示價格稍高應無阻他們的旅遊意欲。

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酒店業：優先安排逗留較長時間的檢疫旅客退房

「3+4」意味先前需檢疫七日的旅客可提早離開檢疫酒店，業主聯會經理陳媛妍在電台表示，現時正按照政府的指引，先安排住滿七日及六日的旅客先離開，再分批逐一安排合資格旅客退房。不過有部份旅客選擇繼續留在酒店至第七日，例如有僱主擔心外傭檢疫期太短不放心，故希望外傭留至第七日才離開檢疫酒店。

檢疫酒店分批安排檢疫旅客離開免混亂

她又指，新措施推出時間尚短，酒店亦處於滿客的狀態，加上未能即時增加大量人手處理入住或退房事宜，故當大量旅客打電話查詢，相對較難處理。不過酒店會逐一與各旅客聯絡，安排辦理退房的時間，希望使運作流程順暢。

少部份旅客因手機不能下載「安心出行」 未獲黃碼已離開

問及有報道指有離開檢疫酒店的旅客並未安裝「安心出行」，未有黃碼在手。陳指，旅客在離開酒店前需更新「安心出行」以獲得黃碼，以及取得檢測陰性證明。惟少量旅客沒有手機設備，或手機不能下載「安心出行」，因此出現未有碼便離開的情況，陳相信就算這些旅客離開檢疫酒店也不能前往其他場所。