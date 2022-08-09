酒店檢疫改3+4　旅行社一小時接獲100個報團查詢　將推平價日本團

本港封關已有兩年半，旅遊及酒店業界一直處於「冰河時期」。政府昨日（8日）公布，放寬回港人士的隔離檢疫日期至「3+4」。旅行社歡迎政府的新措施，縱橫遊常務董事袁振寧表示，消息公布後後一小時，已收到約100個報團的電話查詢，因此籌備今天（9日）推出低於1萬元的日本團，包括九州福岡8日團，包3晚溫泉；東瀛遊執行董事禤國全則計劃推出更多東南亞的自由行團，例如曼谷芭堤雅9日團，包導遊、酒店及司機，2人成團售10,600元，若4人成團則可低見8,700元。



▼6月22日 疫下本港首個日本東瀛遊旅行團出發▼



+ 3

姚柏良指「3+4」僅帶動商務旅客 籲第四季取消酒店隔離

旅遊業界立法會議員姚柏良表示，「3+4」確實有助商務客，若周五到達本港，下周一便可開會見客；惟外地遊客卻未能帶動，「全世界好多地方選擇，點解要揀嚟香港？全世界咁多地方玩。」因此他期望「3+4」僅為「中途站」，呼籲政府於今年第四季全面開關，盡快提供清晰的時間表，讓相關企業繼續得以撐下去。

▼疫情持續逾兩年，機場停滿客機▼



+ 8

縱橫遊推九州福岡8日團 費用少於1萬元

至於旅行社方面，現時身處於日本九州的縱橫遊常務董事袁振寧表示，歡迎政府放寬檢疫日數，他指消息公布後一小時內，已收到約100個報團的電話查詢，亦有約20人計劃秋冬季包團旅行。

他透露正籌備今天推出低於1萬元的日本團，包括九州福岡8日團，包3晚溫泉。他認為酒店隔離減至3日，能吸引更多家長報團，「小朋友隔離7日都辛苦，家長都希望帶埋小朋友，始終兩年幾冇出去玩。」

▼6月24日 縱橫遊首團日本遊15名團友出發▼



+ 11

東瀛遊曼谷芭堤雅9日團最低8700元

東瀛遊執行董事禤國全表示，過去一直傳言「5+2」或「4+3」，因此對新措施感到滿意，認為能增加市民的旅遊意慾，惟業界人手及航班未能即時恢復，相信最快10月才有效果。他透露，未來將推出更多東南亞的自由行團，例如曼谷芭堤雅9日團，包導遊、酒店及司機，2人成團售10,600元，若4人成團則可減至8,700元。「大家未試過喺外國中招，有支援同冇支援爭好遠。」

旅發局︰已做好部署迎接旅客

旅發局主席彭耀佳則表示，歡迎政府的新措施，認為是邁向全面恢復跨境旅遊的好開始，尤其惠及商務、探親及回港的旅客，吸引他們盡快重返香港，旅發局已做好部署，待通關後馬上迎接更多旅客。

+ 1

酒店業界人手減半 退款需時一個月

檢疫酒店營運總監、旅遊業促進會總幹事崔定邦透露，酒店將主動安排向已預訂的住客退款，但需兩周時間完成。他亦指，新措施確實可帶來輕微刺激，讓蠢蠢欲動的市民願意外遊，促進探親及公務等必要出行，又指由最初酒店隔離的21日至目前3日，每次縮短日數後，顧客數量均會上升，並騰空更多供應量。

香港酒店業主聯會估計，本港60多間隔離檢疫酒店，有逾1萬宗預訂需要退款，暫未能統計涉及的金額。由於業界人手短缺，由疫情前的4萬多人縮至一半，估計需一個月時間才可完成退款。

旅遊業界立法會議員姚柏良表示，新措施推出後，因防疫清潔的成本及人手壓力，酒店經營成本續增，惟本輪房價不變，呼籲政府為酒店業提供支援。