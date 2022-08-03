臥底揭反黑組涉與黑幫合作　安排掃蕩非法賭場假局　3警被裁罪成

4名反黑組警員疑夥同黑幫頭目，假扮掃蕩非法賭場。警員更參與教導如何佈置場地及賭具等，更指明現場等著被捕的賭客「媒」，指明：「唔要南亞裔、唔要唔夠秤、唔要通緝……」惟黑幫派出負責接洽及處理這次安排的，卻是警隊另一隊指派去滲入黑幫的臥底警員，事件終被揭破。4名有份安排這次「大龍鳳」的探員，全部否認一項串謀妨害司法公正罪受審，區域法院法官今（3日）裁定其中3人罪成，一人脫罪。法官押後至9月16日判刑。



一警未證涉做戲拘捕脫罪

4名被告：趙廣林（55歲）、賴福康（49歲）、傅裕文（37歲）及張子健（29歲），被控於2018年5月2日至7月10日，在港連同王偉軍和一名叫Eddy的人串謀妨害司法公正。同案的被告陳少寶早前承認控罪，被判囚8個月。除張子健脫罪名，其餘3人均罪成。法官認為控方未能證明張參與涉案「做戲」拘捕行為，因此裁定他罪名不成立。

四名被告。(詳看下圖)

臥底滲入黑幫被指派在非法賭場工作

控方案情指，臥底警於2016年底滲入黑幫「和勝和」某派系，該派系的「阿頂」為王偉軍（又名「菜仔」）。於2018年1月，他被「和勝和」安排在非法賭場工作，陳少寶則任賭場負責人。

與警合作假扮突擊檢查行動

同年4月，荃灣區反三合會行動組A隊調查涉案非法賭場，第三被告傅裕文為調查主任，隊員包括另外3名被告。兩個月後，臥底警按「菜仔」吩咐，搬走部份「釣魚機」及多部閉路電視鏡頭。「菜仔」又稱與警方準備好假扮突擊檢查，叫臥底警待陳與「賭客」獲警署保釋後，給予1500至5000元報酬。

臥底警曾以黑幫成員身份到荃灣警署與被告們商討行動的細節。(資料圖片)

警署商討行動細節包括場地及道具設置

臥底警又按「菜仔」指示，聯絡「反黑南哥」，即賴福康。他隨後前往警署與4名被告見面。被告涉教臥底警如何佈置賭場，如賴提議把香煙、飲品及租約放在賭場，又指賭場只剩一部釣魚機，卻有二十多把椅子，著臥底警搬走大部份椅子。趙則問及閉路電視有無硬碟，並謂：「整番個hard disk(硬碟)上去先似樣。」此外，賴指明「做媒」的賭客「唔要南亞裔、唔要唔夠秤、唔要通緝」。

行動告吹但訛稱曾到現場偵查

4名被告的小隊於2018年6月22日，被派往案發地點埋伏，但行動其後告吹。4名被告和陳少寶被捕。警方調查發現，4名被告在調查報告及警員記事冊稱，在搜查前多次在賭場外偵查，惟閉路電視顯示其小隊在相關時段身在警署。

案件編號：DCCC 917/2019