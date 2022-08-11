夫婦涉合力強姦菲傭　事主認與男被告關係較好　否認曾被餵豬大腸

男僱主涉在妻子協助下強姦菲律賓女傭案，今（11日）在高等法院續審，涉案女傭繼續接受辯方盤問。辯方指，男被告在案發前多次餵女傭進食，案發晚他在住所廚房炸豬大腸，不但教女傭烹調，更把一件豬大腸放入其口中。女傭否認男被告曾餵食，但盤問下承認和男被告關係較好。



男被告陳暹德(48歲)的代表大律師指，男被告曾多次餵X進食。X否認，但她同意，她和男被告關係較好，亦看不到他的壞處。

男被告陳暹德。(朱棨新攝)

同意男被告曾教煮豬大腸

律師續指，男被告於案發晚，即2018年1月21日晚返家後，在廚房炸豬大腸，他並教X如何煮。男被告又把一件豬大腸放入X的口中，女被告黎芷珊(36歲)當時也目睹。X同意男被告有教她煮豬大腸，但男被告未有餵她進食。

辯方質疑女被告曾罵X不會建議一齊瞓

對於X供稱，案發晚在主入房照顧兩被告的幼子入睡後，女被告在房間內著X「一齊瞓」，辯方指，女被告案發前和案發當晚均有責備X，不可能要求X「一齊瞓」，直指她說謊。X承認遭女被告責備，但否認說謊。

兩名被告：陳暹德和黎芷珊被控強姦及教唆強姦等罪，在高等法院受審。(資料圖片)

以為被叫回主人房有工作吩咐

X續指，她離開主人房，返回她和被告女兒的房間。用毛巾包裹身體的女被告之後走入房間，要求X再到主人房，並稱「pay money」等，X最終再回到主人房。辯方問X，為何當時未有問女被告所指何意，質疑X為何要重回主人房。X解釋，起初不願意回去，但女被告的樣子很憤怒，X以為對方只是有工作吩咐她做。X庭上略為激動表示，若知道到主人房會被強姦，但不會依從。

不知女被告命令男被告強姦她

辯方問X，為何跟從被告入主人房時，不叫醒被告女兒。X回應指，當時不知道女被告命令男被告強姦她。法官多次問X，如何得知這命令，X未有正面回應，法官最終未有追問。

兩名被告：陳暹德（48歲）和黎芷珊（36歳），男被告被控於2018年1月21日，在元朗洪水橋洪福邨洪溢樓某單位，企圖強姦和強姦X。女被告被控於同日同地，協助和教唆男被告強姦X，以及非禮X（案發時約30歲）。

案件編號：HCCC134/2020