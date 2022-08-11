港大研究指港青對社會少期望但不躺平　滿意度10分滿分僅評5.5分

近年本港受疫情及社會事件夾擊，移民潮湧現，經濟前景未明，青少年對未來路向或感不安。香港大學社會工作及社會學系，針對香港年青人生活滿意度及就業適應能力的研究顯示，本港青少年普遍對社會不抱太大期望，但自言不會躺平。若對現狀滿意度評分，以十分為滿分，青年對自己進修、工作及生活環境，平均滿意度僅5.5分。



負責調查的港大社會工作及社會學系高級講師張俊聲表示，與受訪青年訪談過程中，明顯感到他們對社會不抱太大期望，社會事件及疫情帶給他們很多衝擊，令他們對社會參與有顧慮，但他也對不少受訪青年稱不願「躺平」感驚喜。研究團隊建議政府採取積極行動，為年輕人開拓向上流動機會。



香港大學聯同青少年發展企業聯盟進行《香港年青人希望感、生活滿意度及就業適應能力之研究》。（蕭博禧攝）

香港大學聯同青少年發展企業聯盟，在今年3月21日至4月8日期間舉辦三次焦點小組，以zoom形式訪談18名年齡介乎18至24歲，平均工作經驗一至兩年的青年。調查分兩部份進行，今次發表的結果為質性研究部分，另有700人參與問卷調查的量性研究結果，將在一至兩個月後公布。

受訪港青談社會事件或議題自言有「自我審查」

研究團隊引述調查的部份受訪者意見，其中有受訪港青談論社會事件或議題時，明顯有顧慮，形容會有「自我審查」，憂影響工作。亦有受訪者認為，儘管言論自由、新聞自由等因素，令青少年對香港期望減少，但移民潮下空缺增加，認為可把握就業機會。

研究又向受訪港青，詢問未來的發展意向，有半數估計自己10年後，會在香港或內地生活，主要原因是對港有歸屬感，有四分一料會在海外發展，餘下四分一則未有任何計劃。

香港大學高級講師張俊聲（左）及香港大學助理講師盧啟聰。（蕭博禧攝）

張俊聲稱，「大環境很多因素已經係定局」，社會事件及疫情作為因素之一的影響過去已經浮現，坦言許多青年「走咗嘅（移民）都走咗」。他指既然結果反映青年不願「躺平」，望社會集中幫助青年個人發展。