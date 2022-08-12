工聯會陸頌雄：僱主拒讓持黃碼員工上班應發放工資　否則或欠薪

政府縮減抵港人士檢疫期，由7日隔離酒店檢疫變成「3+4」，即3日在檢疫酒店、然後4日家居醫學監測，並在安心出行引入「紅黃碼」。

工聯會立法會議員陸頌雄今日（12日）在電台節目指，他收到零星個案，指僱主拒讓持黃碼僱員工作，並要求扣薪。他強調黃碼人士是可以上班，倘僱主有特殊考慮要求僱員不上班，應要發放當天工資，又指扣人工或扣年假均不恰當，或引致欠薪，呼籲僱主不需要嬌枉過正、過份擔心，



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陸頌雄指，起初宣布「3+4」後，他們分別收到僱主及僱員的查詢，包括黃碼可否上班等。他亦收到不超過10宗個案，指僱主拒讓持黃碼僱員工作，並要求扣薪。

陸頌雄指，若僱主要求員工不要上班，亦應照樣出糧，否則有機會構成欠薪，「僱員準備返工，亦都願意返工，只不過你（僱主）唔叫佢返工。」扣年假亦不可行，因扣年假需有14天通知。

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可要求員工負責與顧客少接觸工作

陸頌雄說，由於有不清晰的地方，故法律上可能有爭拗點，「無謂因為等個日，而引起不必起爭議，破壞勞資關係。」

若黃碼人士佩戴口罩、做足防疫措施下，風險亦可防可控，他指，既然政府容許黃碼人士上班，證明風險不高。若僱主仍然擔心，可要求員工負責與顧客少接觸的工作。他說，理解有部份工作場所未必安排到在家工作，亦難以減少與客人接觸，例如食肆等，但希望大家互諒互讓，即使不想員工上班都應出糧。

他透露，已就情況與勞褔局溝通，希望局方可製作更清晰的指引，使勞資雙方更了解權益。

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