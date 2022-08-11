強制檢測｜60幢大廈上榜　沙田及東區重災　涉漾日居、駿景園

本港疫情持續，醫務衞生局今晚（11日）發出最新一份強檢，再有60幢大廈上榜，其中55幢曾有確診者居住的大廈當中，當中沙田區及東區涉8幢，其次為西貢區及屯門區，各有6幢。尖沙咀漾日居6座、將軍澳清水灣半島7座、掃管笏愛琴海岸8座、天水圍嘉湖山莊樂湖居14座等大廈榜上有名。



另有5幢大埔區大廈涉及污水樣本陽性而名列強檢名單，包括宏福苑宏仁閣及宏昌閣、大埔寶鄉街35至39號寶康大廈、安富道 2-8, 8A, 10至12號大廈以及懷義街8-至4號(雙號門牌)大廈。



▼8月11日強制檢測公告▼



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55幢涉有確診者居住的大廈中，沙田區及東區屬重災區，各有8幢大廈上榜，其中沙區有沙田乙明邨明信樓高座及低座、大圍秦石邨石晶樓、馬鞍山曉峯灣畔5座、沙田駿景園9座及沙田廣源邨廣棉樓等；東區則有柴灣柴灣邨灣映樓、柴灣富欣花園1座、柴灣康翠臺2座及鰂魚涌康怡花園B2座等。

至於西貢區及屯門區亦各有6幢大廈上榜，西貢區全為將軍澳屋苑，例如將軍澳寶明苑寶柏閣、將軍澳富寧花園4座、將軍澳富康花園4座、將軍澳日出康城緻藍天珀峰以及緻藍天鑽岸（左翼及右翼）等；屯門區則有富健花園12座、掃管笏愛琴海岸8座、屯門大興邨興耀樓等。

▼部份強檢大廈▼



港島區除東區8幢外，南區亦有5幢大廈上榜，包括鴨脷洲洪聖街20號利是大廈、香港仔華貴邨華賢樓等。另有一些中產及豪宅上榜，涉及尖沙咀漾日居6座及將軍澳清水灣半島7座等，據地產商網站，尖沙咀漾日居近日成交價均高逾1,000萬元以上，部份單後更售至3,000萬元，平均呎價逾2萬元。

另有5幢大埔區大廈涉及污水樣本陽性而名列強檢名單，包括宏福苑宏仁閣及宏昌閣、大埔寶鄉街35至39號寶康大廈、安富道 2-8, 8A, 10至12號大廈以及懷義街8-至4號(雙號門牌)大廈，懷義街大廈不包括非住宅處所。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （截至8月11日）▼



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政府明日（12日）將於柴灣興華（二）邨、南區石排灣邨、樂富橫頭磡邨及青衣長青邨重開流動採樣站。位於南區華貴邨及葵涌安蔭邨的流動採樣站則會延長服務日期至星期六（13日）。至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。