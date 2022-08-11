確診大廈｜增2425幢　半山地利根德閣、嘉兆臺、陽明山莊上榜

香港新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（11日）更新確診大廈名單，過去14日有10,729幢大廈出現確診者。18區中，元朗區最嚴峻，有1,028幢大廈出現確診者，其次為九龍城區有856幢上榜。

新上榜確診大廈方面，8月10日呈報的有2,425幢，當中包括半山地利根德閣3座、半山羅便臣道嘉兆臺3座、淺水灣道37號2座，陽明山莊17及18座等。



▼部份確診大廈▼



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根據當最新的確診大廈名單，過去14日累計共有10,729幢大廈出現確診者。18區中以元朗區為重災區，共有1,028大廈上榜；九龍城區則以14日內有856幢大廈出現確診者，在各區中排第二多；沙田區則是第三多大廈出現確診者，共有824幢。

中西區新呈報大廈包括半山羅便臣道嘉兆臺3座、半山地利根德閣3座、西半山干德道君德閣、寶翠園1及6座等。灣仔方面，新上榜的有京士頓大廈A座、伊利莎伯大廈B座、囍滙2座、維多利中心3座等。

南區新呈報大廈涉及淺水灣道37號2座、淺水灣蔚峯園、香港仔逸港居3座、鴨脷洲悅海華庭2座、陽明山莊17及18座。

九龍方面，油尖旺新呈報大廈有君臨天下1座、擎天半島3座、君滙港2及6座、帝庭園7座、御金‧國峯7座等。九龍城新上榜大廈則有仁禮花園C座、半山壹號10及38號、半島豪庭4座、御龍居1座，及督察級警察宿舍A座。

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新界方面，西貢區（將軍澳）新呈報大廈包括君傲灣1及2座、峻瀅II 1座、帝景灣5及7座、旭輝臺1及2座。屯門新呈報大廈有卓爾居5及7座、南浪海灣2、3及6座、嘉悅半島2座、屯門湖康警察宿舍2座。元朗方面則有Grand Yoho 2座、Yoho Town 1及2座、御景園5座、帝庭居7座。