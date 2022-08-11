灣仔大榮華結業｜老饕捧場讚菜式傳統價錢平民︰港人應支持老店

繼百年老店中環蓮香樓結業後，另一間歷史悠久的知名酒樓灣仔大榮華圍村菜，亦將於本月28日結業。消息傳出後，不少熟客今晚（11日）專程捧場或排隊買外賣，均感嘆傳統酒樓買少見少，其中一名更是前廠商會會長、現任香港經貿商會會長李秀恒。他表示，老店結業潮反映刷港經濟歷經逾兩年的疫情，已達「外憂內患」的局面︰「𠵱家真係好辛苦嘅局面，大家應該支持返香港老店。」



8月28日結業 剩元朗總店續營運

疫情肆虐逾兩年，多間餐廳相繼結業。灣仔大榮華圍村菜門外貼上告示表示，由於受疫情影響，將於本月28日結業，將來只餘下元朗的總店繼續經營，至於集團旗下的榮華餅家，則全線照常營業。告示更並印上︰「感恩有您們嘅支持才造就50多年的光景的灣仔榮華。」

灣仔大榮華圍村菜貼出告示指將於8月28日結業。（歐陽德浩攝）

李秀恒：疫情打擊餐飲業「大家應該支持返香港老店」

灣仔大榮華於今日傍晚6時僅得數枱顧客，惟不足一小時後已半滿，更有約10人在門外等候外賣。其中，前廠商會會長、現任香港經貿商會會長李秀恒亦現身捧場，他指自己是超過20年的老顧客，因為辦公室位於尖沙咀，家住半山，每隔兩個月便光顧一次，今午得知即將結業的消息後，立即取消今晚原訂的餐廳，與朋友到灣仔大榮華聚餐，更形容為告別宴：「本身都十五十六、唔知有冇開。」

對於老牌酒樓相繼結業，李表示感到惋惜，認為反映香港經濟歷經逾兩年的疫情，確實已出現問題，達外憂內患的局面。他指，除了失去海外遊客外，打工仔寧願投考政府，餐飲業亦面臨人手短缺：「老牌餐廳同我哋一同成長，覺得好難過。𠵱家真係好辛苦嘅局面，大家應該支持返香港老店。」

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食客評灣仔大榮華菜式傳統 乳豬為一絕

李更細數灣仔大榮華的優點，認為當代酒樓雖然開創全新的菜式，卻失去了傳統的味道，部份甚至過於花巧。他並逐一細數店內的名菜，包括金錢雞、馬拉糕、燒味、燒豬油撈飯等，更大讚乳豬為一絕。

李亦欣賞灣仔大榮華的價格平民及服務質素，例如早前疫情下市民不便堂食，即提供外賣服務，因此他亦經常叫外賣送上遊艇與好友聚餐。「韜哥（有「食神」之稱的元朗大榮華酒樓董事總經理梁文韜）亦都好客，成日坐喺度招呼客人。」

長者感嘆傳統菜買少見少︰傳統酒樓執一間就少一間

至於居於沙田、同樣為約20年熟客的朱太及女兒，經記者得知結業的消息後，感到大為驚訝。朱太更大呼可惜，指連鎖經營的酒樓欠缺傳統菜式，今晚原打算到美心皇宮飲茶，但想到已有頗長時間未前來捧場，最後竟成為最後的時光。「真係好可惜，我哋老人家鍾意飲下茶，但呢啲酒樓執一間就少一間。」

朱小姐亦表示，現時本港酒樓被大集團壟斷，感嘆倒閉亦無可避免，今個月將再次前來捧場。她指，灣仔大榮華的人均消費不需100元，與連鎖式酒樓相若，但點心別具特色，例如豬肚燒賣、家鄉炒飯，更是香港碩果僅存，「出面一定冇嘅嘢，呢度一定搵到！」