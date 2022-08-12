地盤工涉姦新相識婦人 相共晚膳後不請自來 直說給一次我感受下
撰文：朱棨新
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地盤工人經朋友介紹認識一名與子同住的婦人，在到過對方家晚飯一次後，疑自動上門拍門，更堅持要留宿過夜，婦人只准他在客廳睡覺，地盤工卻以微信向房內的婦人傳裸照並要求性交，婦人嚇至跑到兒子房間睡覺，惟地盤工早上以普通話直說：「你怎麼給一次我感受下，我今日一定搞定你。」然後涉嫌把婦人強姦。地盤工人否認指控，案件今（12日）在高等法院開審。
被告李景豪，40歲，地盤工人，被控於2020年11月30日，在打鼓嶺某單位強姦X(案發時39歲)。
剛相識兩到事主X家食晚飯
控方在開案陳詞透露，女事主X從廣州來港定居，與兒子Y居於涉案單位。被告於案發前數天，經朋友介紹，透過WhatsApp 聯絡上X，被告知道X的地址後，於2020年11月26日到其單位食晚飯，然後離開。他翌日再到X的住所食晚飯。
突然到訪幫做家務兼陪買餸
至11月29日，被告突然到X的住所拍門，X的兒子開門，被告堅持要在單位留宿，又不肯離開，期間被告又在X的單位內做家務，又跟隨X外出買餸，至晚飯後仍不肯離開。
客廳發裸照求性交
X最終讓被告在單位客廳睡覺，惟被告卻不住騷擾X，並透過微信向X發送祼照，又走入X的房間要求性交，X被嚇至走到兒子Y的房間。
說完今日一定搞定你後尾隨入房
X翌日早上送Y上學後，發現被告仍留在家中。被告再次要求與X性交，並以普通話說：「你怎麼給一次我感受一下，我今日一定搞定你。」他取刀指嚇，並尾隨X入房間，用身體壓著她。雖然X掙和大叫，但仍遭被告強姦。其後，有認識X的挖泥工人在門外叫X，X趁機逃走，她把事件告知挖泥工人和一名到訪的朋友，事件最終報案。
被告於12月1日晚上再到X的住所時，被埋伏的警員拘捕。他在警誡下稱曾和X性交。
案件編號：HCCC202/2021
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