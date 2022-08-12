運輸工稱遭警毆打索償160萬　官指證供不可信　裁敗訴兼須付訟費

運輸工人聲稱於2019年8月3日晚上，突遭一群黑衣警察無理毆打及拖行，導致左腳踝受傷，向警方索償逾160萬元。案件早前審理後，區域法院法官今(12日)頒判辭，指運輸工人的證供不可信，亦對警方有偏見之嫌，如在訴訟文件中以「牠們」形容襲擊他的警員，在庭上則解釋是手民之誤。法官因此裁定他敗訴，並需支付警方的訟費。



原告蕭志雄（53歲），被告為由律政司代表的警務處處長。

法官判辭指，本案的指控特別嚴重，涉及警員在眾目睽睽下，在鬧市毆打市民，惟法官認為原告的證供不可信。

原告蕭志雄稱被警員毆打至骨折，向警務處處長索償160萬。(劉安琪攝)

施襲者人數說法不一

法官續指，原告聲稱案發時對受襲經過，及施襲者身份均存疑。如原告聲稱被拉倒後，遭一群黑衣警拳打腳踢，更被馬路上拖行約一分鐘。但原告向投訴警察科投訴時，形容是被一個疑似防暴警察推倒，之後被拖行。法官指，他當時所講的施襲者人數有明顯出入，亦對施襲者的身份存疑。此外，他向救護員和投訴警察科講及事件時，都沒有講及被人拳打腳踢。

稱被踢中多處卻只有左腳有傷

法官又指，原告聲稱被人拳打腳踢大約一分鐘，踢中他的腳、左胸及左小腿，更被拖行，不可能沒有受傷。惟醫院急症室替他檢驗，只記錄左腳踝的傷勢，沒有其他受傷紀錄。

認為原告對警察有偏頗之嫌

雖然原告堅稱對警察沒有偏見，但法官認為他有偏頗之嫌。法官舉例指，原告在訴訟文件中，批評投訴警察機制是要隱瞞警暴，投訴警察科亦拖延其投訴。惟他在審訊時確認，是他同意暫停處理投訴，待本案完結後才繼續。

此外，原告亦在訴訟文件中，以「牠們」及「那群畜生都不如的黑衣警」形容襲擊他的警員，在庭上則稱「牠們」是手民之誤。

法官指，原告未能證實他曾受到襲擊，更遑論是警察施襲，因此裁定他敗訴，並需支付被告的訟費。

案件編號：DCPI 3344/2019