男子稱遭警毆至骨折索償160萬　稱警畜生不如　被質疑申索為宣洩

5旬漢聲稱於2019年的某個晚上，等候紅綠燈期間突然遭一群黑衣警察無理毆打及拖行，導致左腳骨折。他就事件入稟索逾160萬。案件今（21日）在區域法院開審，遭代表警方的律政司質疑，原告本就對警方有偏見，更指他的申索只是在宣洩對警方的不滿，並寫到：「那群畜生都不如的黑衣警」，又以形容死物的「它」來指警員。原告否認說法，又解釋只是寫錯字。



原告蕭志雄（53歲），被告為由律政司代表警務處處長。

原告蕭志雄稱被警員毆打至骨折，向警務處處長索償160萬。(劉安琪攝)

受傷後6個月沒有收入

蕭並無律師代表，辯方律師盤問時引述蕭的申索文件，指蕭聲稱2019年8月3日晚上7時30分，經過旺角近彌敦道，行過斑馬線途中， 遭疑似防暴警察推倒在地，拖行數步後被丟在馬路上，最後有途人救起他，再由救護車送他到往醫院治理。又指蕭自稱是自僱運輸工人，主要客戶為內地人，平均每月收為2.5萬至3萬港元不等。蕭稱在事發後6個月沒有收入，故索償約160多萬元。

承認沒有交過稅

律師指，蕭於2018年6月3日至2019年8月2日的銀行總入賬只有68144元。蕭同意，並指他只有銀行資料，沒有其他收入證明，質疑他如何報稅？蕭則稱：「咁多年都無交過稅。」又解釋因他是散工，沒有公司，客戶是內地人，故沒有資料報稅。

用死物它形容警是寫錯字

律師又引述文件，指蕭曾聲稱自2014年秋天起，已有不少的嚴重警暴發生，又以：「那群畜生都不如的黑衣警…」、「可以不受制裁，無須理由地毆打…」，更以形容死物用的「它」代表警察，質疑蕭對警方本就存在偏見，並在文件上宣洩對警方的不滿，蕭否認，並稱用上死物用的「它」是寫錯字。

案件編號：DCPI 3344/2019