男生涉襲警被捕　疑被壓至左手骨骨折　指警方施虐索償

男學生在2019年反修例運動期間，在黃大仙被捕並被控襲警，最後脫罪。然而他被警方拘捕時，疑遭警員壓在地上，他更因而左手骨骨折。該男生昨（26日）入稟區域法院，控告涉案警員和警方，指警員制服他時曾襲擊並向他施虐，導致他受傷，違反《香港人權法》，因而索償。



原告為嚴世宏，被告為警員麥永祥和代表警方的律政司。

原告嚴世宏首次到法院提堂時，仍穿上醫院服上庭，左手紮著綳帶。(資料圖片)

入稟狀指，嚴於2019年8月3日，在黃大仙港鐵站D2出口附近的正德街，遭麥控制後受傷。嚴稱他因麥的襲擊、施虐、疏忽而受傷，認為麥等違反《香港人權法案條例》，因此要求賠償。

資料顯示，嚴世宏原被控襲擊警長徐兆雄和警員麥永祥。襲擊麥的控罪被裁定表證不成立，襲擊徐的罪名，裁判官指未能排除嚴從後被推後，才跌向徐，因此亦裁定該罪不成立。嚴曾在庭外稱，案發時被警員壓倒在地後，覺有人「鋤」其左手。

案件編號：DCPI2475/2022