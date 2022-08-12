北部都會區｜牛潭尾村爆土地糾紛　村長稱魚塘被毀　損失達數十萬

政府於去年施政報告提到《北部都會區發展策略》，計劃發展新界北區及元朗，以增加房屋供應。被納入都會區範圍的元朗牛潭村，今日（12日）再發生土地糾紛，其村長周貴賢的魚塘，被不明來歷工人闖入，並駕駛挖泥車填平。



周貴賢向《香港01》指，該地由父輩起已租用，業主自去年轉手後，近日就遷拆問題仍未達成共識。他批評業主先破壞後建設的方式，試圖驅趕他們一家九口，估計魚塘被毀的損失達數十萬元。「靜雞雞破壞啲嘢，挖到亂晒龍！」



土地為父輩向原居民租借 惟欠文件憑據

元朗牛潭村村長周貴賢自出生起，便一直長居於此村，平日以務農為生。周氏一家九口，三代同堂住在逾60年歷年的祖屋，屋前為佔地約10萬平方呎的農地，包括4個魚塘。惟該地為父輩向原居民文氏租借，為無年期租約，以農作物收成交換土地使用權，僅口頭承諾，並無白紙黑字的憑據。

直至一年前，周貴賢稱突然發展商告知，已與原有業主達成協議並完成收購，從此便與發展商就遷拆問題磋商，至今仍未達成共識，更在今年5月21日，有工人以鏟泥車摧毀農地，涉及蕉田及水井，最終須報警求助，工人才願意停工離場。

+ 8

指一批工人今傾倒建築廢料 報警始停工

但周今午再向《香港01》表示，事隔3個月，今早約8時許再有約4名工人及2輛挖泥車破壞農地，傾倒建築廢料，更有一個魚塘被填平，其家人發現後隨即阻止。「靜雞雞破壞啲嘢，挖到亂晒龍！」他指涉事工人的言辭含糊不清，不願說出其僱主或機構，卻要求他們一家提供魚塘的登記證明，因此決定再次報警求助，並知會環保署有關事件。

周稱，警方到達經調停後認為，該地並非地盤範圍，若繼續工程則屬毀壞他人財產，最終工人離開現場。他指，其魚塘由父輩起，已向漁農處登記經營生意，目前其中一個被移平，涉及電線、水泵等基建及器材，及多個塘魚，估計損失數十萬元。

冀獲合理賠償200萬元或安置至新土地

周強調，並非不願遷離現址，僅希望獲得合理賠償，按呎價25元即約200萬元賠償；或安置他們一家，如租借土地得以繼續務農。他不滿新業主在欠缺溝通下，「霸道式」蓄意破壞農地，以先破壞後建設的方式，試圖驅趕他們一家九口，「借啲意喺周圍挖野．」

警方建議報案人循民事方向解決

警方今晚回應指，今早9時38分接獲一名周姓女子報案，指有人聲稱政府機構所委派到當地，以木板興建過渡性房屋，過程中對其家人的魚塘造成滋擾，因此雙方感到不滿發生爭執。警方抵達現場後氣氛平靜，並無人士受傷，並建議報案人循民事方向解決。