信義會牛潭尾申建過渡屋　涉1076伙料2024年前入伙　地主為新世界

基督教香港信義會近日向城規會提交過渡屋申請，擬於近米埔變電站的牛潭尾地皮，興建過渡房屋，包括4幢住宅房舍連配套設施，合共可提供1,076伙，將能容納2,676人，單位總數較運房局早前披露的多300伙，預料可於2024年或之前入伙，將可運作至2027年。

發展商新世界去年公布，分階段捐出300萬平方呎農地，包括在元朗牛潭尾的地皮，用作興建過渡房屋。



基督教香港信義會社會服務部提交城規會的申請文件顯示，牛潭尾過渡房屋毗鄰新田公路，被加州花園、峰景豪園等多個豪宅包圍，旁邊為米埔變電站。擬議項目佔地約21,731平方米，現時為「住宅（丙類）」用地。

根據過渡房屋計劃，信義會將興建4幢4層高的住宅房舍，可提供1,076個單位、容納2,676人，較運房局兩個月前披露的800個單位多276伙，受惠人數亦多逾600人。

項目另設兩幢配套設施，分別為3層高的娛樂休閒大樓，以及兩層高的污水處理廠等設施，亦會預留空地作兒童遊樂場、健身站、散步徑和社區農莊等。

過渡屋料運作6年

基督教香港信義會預料工程將於2023年竣工，將能在2024年或之前入伙，初步計劃會營運6年至2027年，換言之，可為正居於不適切居所的市民或正在輪候公屋的家庭，提供至少3年短暫「上樓棲身」希望。

相關地盤位置地主為發展商新世界。根據運房局資料，捐出地皮的新世界會提供義務技術支援，而建設費用則仍有待申請「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」，若資助順利獲批，則最快會在明年中動工，有望在一年後落成。

新世界去年公布，會分階段捐出300萬平方呎農地，包括兩幅分別位於牛潭尾及粉錦公路的地皮，用作興建過渡房屋，兩幅地皮佔地共逾30萬平方呎。

新世界曾申請於相關地皮及附近位置建屋

《施政報告》建議發展「北部都會區」，牛潭尾亦將受惠於有關計劃。翻查資料顯示，新世界上月初，搶閘在《施政報告》公布前，申請將部份屬過渡屋項目範圍的土地，連同旁邊的土地，改劃為「住宅（乙類）」，並以地積比率不多於5倍發展，將興建4幢不多於35層高的的分層住宅大廈，提供1,980伙，平均每伙面積約613平方呎。若建屋計劃落實，信義會過渡房屋計劃完結後，該用地發展或有變數。